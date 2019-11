Ministeri Sirpa Paatero MTV:llä: Kukaan ei kysynyt minulta hyväksyntää Postin pakettilajittelijoiden tes-siirrolle

Politiikka

Ministeri Sirpa Paatero MTV:llä: Kukaan ei kysynyt minulta hyväksyntää Postin pakettilajittelijoiden tes-siirr

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Alkusyksystä otettiin aikalisä ja päätettiin siirtymäajasta

Puolitoista viikkoa kestänyt lakko jatkuu