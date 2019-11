Politiikka

EU-komissio ärähtää: Suomi on vaarassa rikkoa yhteisiä taloussääntöjä

Kohti haastavia aikoja

Komissio antoi keskiviikkona arvionsa euromaiden budjettisuunnitelmista.Komission mukaan kaikkiaan kahdeksan maata 19 jäsenestä on ensi vuonna vaarassa lipsua vakaus- ja kasvusopimuksesta. Suomen ohella muut maat ovat Belgia, Espanja, Ranska, Italia, Portugali, Slovenia ja Slovakia. Budjettisuunnitelmien toteuttaminen voi viedä maat komission mukaan pois polulta budjettitavoitteiden täyttämiseksi.Suomi on Belgian, Ranskan ja Italian ohella yksi neljästä euroalueen maasta, jonka velkasuhde kasvaa ensi vuoden budjettiehdotuksen perusteella. Suomen velkasuhde pysyy kuitenkin alle 60 prosentissa suhteessa bruttokansantuotteeseen, mikä on keskeinen hyvän taloudenpidon kriteeri vakaus- ja kasvusopimuksessa.Komission mukaan yhdenkään maan budjettisuunnitelmat eivät vakavasti riko yhdessä sovittuja sääntöjä. Joidenkin maiden suunnitelmat antoivat komission mukaan kuitenkin aihetta huoleen. Sen takia Suomikin sai Brysselistä lokakuussa kirjeen, jossa pyydettiin lisätietoa suunnitelmista. Vastaukset on otettu huomioon keskiviikkona julkistetussa arviossa.EU-komissio arvioi jäsenmaiden budjettisuunnitelmia vuosittain. Leimallista tälle vuodelle on talouksien heikkeneminen. Euroopan ja maailman taloudet ovat olleet vastatuulessa, ja maailmantalouden kysyntä on vähentynyt jyrkästi heijastuen teollisuustuotantoon.Euroalue näyttää kohtaavan heikomman suhdanteen periaatteessa aiempaa paremmassa kunnossa. Ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2002 yksikään euroalueen maa ei ole liiallisen alijäämän menettelyssä. Vain Ranska rikkoo kolmen prosentin alijäämäsääntöä tänä vuonna, mutta ylityksen arvioidaan olevan väliaikainen.Unkaria ja Romaniaa komissio patistaa erityisesti ottamaan huolet vakavasti ja tarttumaan toimeen kuten jäsenmaatkin ovat kehottaneet.