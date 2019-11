Politiikka

Kommentti: Pekka Haaviston tyyli puhuttaa ulko­ministeriössä – kokenut virkamies syrjäytettiin yhtäkkiä ”ennen

Ulkoministeri

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ulkoministeriössä

Ulkoministeriön

Jännityksellä

Ministeriössä