Li Andersson sivaltaa ”mersupersuja”: ”Sen sijaan, että puhuisivat vanhustenhuollosta tai postilaisten työtaistelusta, he puhuvat maahanmuutosta”

Li Andersson sivaltaa ”mersupersuja”: ”Sen sijaan, että puhuisivat vanhustenhuollosta tai postilaisten työtais

Olen sinänsä tyytyväinen, että kannatus on säilynyt hallitukseen menon jälkeen samalla tasolla kuin eduskuntavaaleissa.





Puhutaan yksittäisten ihmisten autoiluista tai ruokavalioista sen sijaan, että puhuttaisiin yhteiskunnan tasolla tarvittavista päätöksistä tai hyvinvointivaltion tulevaisuudesta.

Se on varma tapa saada huomiota, kun ilmoittaa olevansa tieteen ja tunnustettujen tosiasioiden kanssa eri mieltä.





10 nopeaa: Li Andersson

Kuuntelen... musiikkia kaikissa eri muodoissaan, tällä hetkellä FKA twigsiä ja Antti Autiota https://www.is.fi/haku/?query=antti+autiota .

musiikkia kaikissa eri muodoissaan, tällä hetkellä FKA twigsiä ja Antti Autiota . Odotan... ensi viikon viikonloppua, jolloin on mahdollisuus pitää viikonlopun mittainen syysloma.

ensi viikon viikonloppua, jolloin on mahdollisuus pitää viikonlopun mittainen syysloma. Ärsyynnyn... epäkohdista ja epärehellisyydestä.

epäkohdista ja epärehellisyydestä. Ihailen... tavallisia ihmisiä, jotka jaksavat käyttää vapaa-aikaansa maailmanparantamiseen sekä kaikkia nuoria, jotka ovat olleet mukana ilmastoliikehdinnässä.

tavallisia ihmisiä, jotka jaksavat käyttää vapaa-aikaansa maailmanparantamiseen sekä kaikkia nuoria, jotka ovat olleet mukana ilmastoliikehdinnässä. Suren... sitä, että niin moni ihminen vaikuttaisi menettäneen uskonsa siihen, että politiikalla voidaan parantaa yhteiskuntaa.

sitä, että niin moni ihminen vaikuttaisi menettäneen uskonsa siihen, että politiikalla voidaan parantaa yhteiskuntaa. Saan voimaa... upeista työkavereistani sekä kouluvierailuista.

upeista työkavereistani sekä kouluvierailuista. Suosittelen... perussuomalaisille, että he kutsuvat Suomen ilmastopaneelin puheenjohtajan Markku Ollikaisen https://www.is.fi/haku/?query=markku+ollikaisen käymään eduskuntaryhmänsä kokouksessa.

perussuomalaisille, että he kutsuvat Suomen ilmastopaneelin puheenjohtajan Markku Ollikaisen käymään eduskuntaryhmänsä kokouksessa. Mietin ennen nukahtamista... huomispäivän kalenteria.