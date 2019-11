Politiikka

”Rikoitko koskaan koulun sääntöjä?” Koululaiset tenttasivat opetusministeri Li Anderssonia

Juuri nyt

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Kehui koululaisten ilmastolakkoa





Myöhästelyt veivät ”aamuistuntoon”