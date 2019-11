Keskusta löysi lähes 100 miljoonaa pelivaraa lapsilisien korotuksiin – hallituskumppaneilta ei herunut suoraa tukea aloitteelle

Politiikka

Keskusta löysi lähes 100 miljoonaa pelivaraa lapsilisien korotuksiin – hallituskumppaneilta ei herunut suoraa

Keskusta

Kun

esittää ”tuntuvia korotuksia” lapsilisiin. Kyse on puolueen omasta avauksesta, hallitusohjelmasta ei löydy mainintaa asiasta.Ajatuksen julkisuuteen https://www.suomenmaa.fi/blogit/miten-suomesta-lapsi-ja-perhemyonteisempi-6.21.555636.5bc8352a62 tuonut keskustan eduskuntaryhmän 1. varapuheenjohtaja Eeva Kalli https://www.is.fi/haku/?query=eeva+kalli ei ottanut kantaa siihen, mitä tuntuvilla korotuksilla tarkoitetaan ja miten korotukset kohdennettaisiin.Keskustan avaus perustuu oletukseen syntyvyyden säilymisestä alhaisella tasolla.Keskustan eduskuntaryhmän talouspoliittisen asiantuntijan Tuomas Vanhasen https://www.is.fi/haku/?query=tuomas+vanhasen mukaan lapsilisiin menee pelkästään ensi vuonna alhaisen syntyvyyden vuoksi 22,4 miljoonaa euroa vähemmän kuin tänä vuonna.Jos kaava toistuu väestökehityksen vuoksi vuosittain, niin pelkästään tämän vaalikauden aikana lapsilisiin kuluisi 90 miljoonaa euroa vähemmän rahaa – Kalli puhui ”lähes sadasta miljoonasta”.mennään vuoteen 2030 asti, niin perhepoliittisten tulonsiirtojen määrä vähentyy keskustan laskelmissa uusimman väestöennusteen toteutuessa lähes 500 miljoonalla eurolla – palvelut mukaan lukien ”säästyvä kokonaissumma” nousee Vanhasen mukaan yli kahden miljardin ja vuonna 2040 puhuttaisiin jo 3,5 miljardista.

Eeva Kalli, miten on mahdollista, että lähes sadan miljoonan rahasäkki löytyy näin helposti?

– En halua sanoa, että tämä on helppoa, tämä vaatii erittäin vahvaa poliittista tahtoa, mutta keskustalle tämä on tärkeä tavoite.

Syntyvyyden laskusta on puhuttu paljon, mutta kukaan muu ei ole tällaista rahasäkkiä löytänyt?

– Tämä ei ole mikään ilmainen rahasäkki, sillä tulopuolella tapahtuu vastaavasti dramaattisia muutoksia. Väestökehitys aiheuttaa sen, että työikäisiä on samaan aikaan vähemmän ja huollettavia ikäihmisissä enemmän, tämä on tasapainoilua ja kaiken a ja o on saada työllisyysastetta ylöspäin.– Esimerkiksi vuoden 2040 osalta 3,5 miljardin euron erotuksesta ei voida automaattisesti olettaa, että kaikki se raha käytetään edelleen samoihin palveluihin ja etuuksiin.

Olette valtiovarainministeripuolue, onko tämä vain yksi lukuisista poliittisista avauksista vai aiotteko puskea vaatimanne korotukset läpi?

