Eduskunta jättää väliin Lapsi töihin -teemapäivän – edustajat äimistyivät: ”Syötiinkö karkit ja tikkarit hallitusneuvotteluissa?”

on syntynyt soppa Lapsi mukaan töihin -teemapäivästä.Eduskunta on päättänyt olla osallistumatta tänä vuonna teemapäivään, mikä on herättänyt harmitusta yli puoluerajojen.– Menivätkö kaikki rahat hallitusneuvotteluihin, ja karkit ja tikkarit syötiin siellä? Vakavasti ottaen, hallinnon tulee käsitellä tämä uudelleen ja tehdä vastaava päivä kuin viime vuonna, Timo Heinonen https://www.is.fi/haku/?query=timo+heinonen (kok) kommentoi IS:n näkemässä sisäisessä sähköpostiketjussa.– Mietin samaa kuin edustaja Heinonen, Sanna Antikainen https://www.is.fi/haku/?query=sanna+antikainen (ps) komppasi.– Se teistä, jonka suu on puhdas, heittäköön ensimmäisen ässämixin! Paavo Arhinmäki https://www.is.fi/haku/?query=paavo+arhinmaki (vas) vastasi vitsaillen Heinoselle.– Olisi mukava kuulla, mitkä ovat talon perusteet? Eduskunnan olisi syytä olla Suomen lapsiystävällisin työpaikka, Petri Honkonen https://www.is.fi/haku/?query=petri+honkonen (kesk) kirjoitti.sisällä toimivan Lapsen puolesta -ryhmän puheenjohtaja Katja Hänninen https://www.is.fi/haku/?query=katja+hanninen (vas) kertoo olevansa eduskunnan päätöksestä ”hyvin pettynyt ja vähän järkyttynyt”.– Itselläni on viisi lasta. Tarkoitus on, että tuodaan lapset näkyviksi eduskuntaan, missä lapsistrategiaa ja perhevapaauudistusta valmistellaan ja ollaan huolissaan syntyvyyden laskusta.Eduskunnan puhemies Matti Vanhanen https://www.is.fi/haku/?query=matti+vanhanen (kesk) selittää linjausta eduskunnan säännöillä sekä viime vuoden kokemuksilla.– Avustajilta oli tullut huomioita siitä, että heidän tehtävänkuvaansa oli tullut lasten vahtiminen. Meidän täytyy työnantajana pitää huolta siitä, ettei toteutus johda siihen, että joillakin on sosiaalinen paine toimia lastenvahtina.Vanhasen mukaan ongelmana on myös se, ettei täysistuntosaliin tai valiokuntakokouksiin voi tuoda lapsia. Perjantai on tosin normaalia lyhyempi työpäivä, useimmat kansanedustajat lähtevät kotiin jo puoli kahdelta.– Talolla ei ole lastenhoitopalvelua edustajille, jossa lapset voisivat olla tunteja ilman vanhempaansa. Tämä tuli aika nopealla aikataululla, itselleni asia tuli torstaina käsittelyyn kansliatoimikunnassa.hallintojohtaja Pertti Rauhio https://www.is.fi/haku/?query=pertti+rauhio kummeksuu sitä, että Lasten puolesta -ryhmä kehotti eduskunnan väkeä osallistumaan teemapäivään ilman, että asiasta oli puhuttu virkamiesjohdon kanssa.– Yksi kerho, siis kerho, ilmoitti, että tuokaa lapset tänne töihin 22. päivä. Vetivät mutkan suoraksi, että ei meitä esimiesasemassa olevia virkamiehiä tarvitse kuunnella. Otan vertailukohdan urheilukerhon kanssa järjestettävästä liikunta-aamupäivästä: totta kai katsomme yhdessä, milloin se on ja miten se sopii aikatauluihin, eikä suinkaan niin, että urheilukerhon puolesta ilmoitettaisiin, että nyt kahden viikon päästä pistäkää vain verkkarit päälle ja ottakaa päivä urheilun kannalta.Hänninen kertoo, että Lasten puolesta -ryhmän aktiivit pitivät itsestäänselvänä, että eduskunta osallistuu teemapäivään, kuten edellisenäkin vuonna.– Ei käynyt edes mielessä, että tänä vuonna tällainen linjaus on tehty jossakin johtoryhmässä syyskuussa. Siitä ei tiedotettu, ja olin asiasta autuaan tietämätön.Rauhio sanoo, että päätöksessä oli kyse ennen kaikkea käytännön seikoista.– Perinne on alkanut viime vuonna. Tämä ei ole laskettavissa kuluna, mutta toki tämä vaatii työvuorojärjestelyjen miettimistä. Jos on alakouluikäinen tai nuorempi lapsi, voiko vanhempi viedä lapsen kesken päivän pois ja onko se työaikaa vai vapaa-aikaa? Tällaiset asiat eivät ole esteitä, mutta ne pitää miettiä.päätös ei tarkoita välttämättä teemapäivän täydellistä hyllyttämistä, sillä kansanedustajat saavat tuoda taloon henkilökohtaisia vieraitaan ja Hännisen mukaan edustajat hyödyntävät nyt tätä sääntöä.– Esimerkiksi vasemmistoliiton, Rkp:n, keskustan ja kristillisdemokraattien eduskuntaryhmät ovat päättäneet osallistua tähän päivään. Meitä ei voi kieltää tuomasta lapsia eduskuntaan, Hänninen sanoo.Vanhasen mukaan eduskunta ei puutu siihen, jos kansanedustajat tuovat taloon lapsiaan henkilökohtaisina vierainaan.

Pelkäättekö, että avustajat joutuvat siinä tapauksessa lastenhoitotehtäviin?

– Arvaan, että keskustelu on itsessään ennaltaehkäisemässä sen, että ei synny sellaisia kiusallisia tilanteita, Vanhanen vastaa.