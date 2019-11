Politiikka

Sähköliiton jäsenet menossa lakkoon 12 yrityksessä – lakkoavustusta 200 euroa päivässä

Sähköliitto on laittanut kovat piippuun neuvotteluissaan työnantajien Teknologiateollisuuden kanssa.Sähköliitto aloitti eilen ylityökiellon 13:ssa Teknologiateollisuuden jäsenyrityksessä.Jos liittojen kiistoissa ei löydy sopua, Sähköliitto aloittaa kahden viikon päästä torstaina 21. marraskuuta neljä viikkoa kestävän lakon 12:ssa yrityksessä.Sähköliitto aikoo maksaa mahdollisen lakon aikana lakossa oleville jäsenilleen poikkeuksellisen muhkeaa lakkoavustusta.Kahdeksan tunnin vuoroja tekevät saavat lakon aikana työpäiviltä 200 euroa päivässä, kolmivuorossa 12 tunnin työpäivää tekeville lakkoavustus on 300 euroa.Teknologiateollisuuden työmarkkinajohtaja Minna Helle https://www.is.fi/haku/?query=minna+helle epäili eilen Twitterissä, että Sähköliitto ostaa jäsenensä lakkoon maksamalla lakkoavustusta jopa enemmän kuin työnteosta.puheenjohtaja Sauli Väntti https://www.is.fi/haku/?query=sauli+vantti kiistää Helteen puheet lakkolaisten ostamisesta, mutta myöntää lakkoavustuksen olevan suuri.

Miksi olette valmiit maksamaan näin suuria lakkoavustuksia, Sähköliiton puheenjohtaja Sauli Väntti?

– Koko työtaistelu on varsin poikkeuksellinen. Teknologiateollisuudella on ollut erilaisia toimia, ne kaikki löytyvät meidän verkkosivuilta. Tämä on Sähköliitolle iso ja merkittävä asia. Olemme valmistautuneet tähän parin vuoden ajan, jos tilanne eskaloituu.– Se on viesti työnantajapuolelle, että olemme tosissamme. Lakkoavustuksen suuruus on korkea, mutta tämä on viesti työnantajapuolelle ja jäsenistöllemme, että jokainen kynnelle kykenevä on mukana. Helteen kommentit jätän omaan arvoonsa. Totta kai aina kun liitto käy työtaistelua, järjestäytymisessä tapahtuu isoja muutoksia ja uusia jäseniä on ruvennut tulemaan. Jäsenten ostaminen lakkoon ei pidä paikkansa, Väntti vastasi.

Lakkoavustus 200 euroa päivässä tekee 25 euroa tunnilta. Onko lakkoavustus parempi kuin lakossa olevan palkka?

– Tarkoitus on, että jäsenille ei merkittäviä ansionmenetyksiä tule. Jonkun palkka voi jäädä alle, jonkun palkka voi olla tuon yli. Seuraamme jäsenistön keskivuosiansioita, josta olemme tätä lakkoavustuksen määrää johtaneet. Se on selvää, että tämä tulee liitolle kalliiksi. Kaikki täällä toivomme, ja varmasti yrityksissä, että asiasta löytyisi neuvotteluratkaisu eikä lakkoa tarvitsisi toteuttaa.

Lakkoon on menossa jäsenet 12 yrityksessä. Onko yksikään Sähköliiton jäsen ilmoittanut, että ei ole valmis menemään lakkoon, kun 200 euroa lakkoavustustakin tulee joka päivä?

– Tällaista en ole vielä kuullut. Totta kai työtaisteluhalukkuus on selvitetty etukäteen. Lakkoavustuksen määrästä ei siinä vaiheessa ollut tietoa. Lakkoavustuksen määrä lienee työtaisteluun piiriin kuuluville jäsenille positiivinen yllätys.

Voiko sellaisen johtopäätöksen vetää, että lakko aika välttämättömältä näyttää, kun lakossa saa saman tai enemmän kuin työpäivänä?

– Ei tällaista johtopäätöstä voi vetää. Kyllä meillä on halukkuus sopia. Meillä on valmius lähteä neuvottelupöytään heti kun kutsu käy. Kentältä on tullut viestiä, että työtaisteluun ollaan valmiita, ja mieluummin oltaisiin töissä kuin lakossa. Sopimusratkaisu olisi kaikkein mielekkäin tässä tilanteessa.

Lakkoon on menossa 12 yrityksen työntekijöitä. Kuinka paljon jäseniänne on lakkoon menossa?

– Noissa firmoissa lienee noin tuhat sähköliittolaista. Jäseniä meillä on 34 000.

Jos 12 yrityksessä ei ole neljään viikkoon Sähköliiton työntekijöitä töissä – mitä jos hommat yrityksessä tämän takia pysähtyvät?





– Sähköliiton jäsenet eivät tuotannossa pääsääntöisesti työskentele. He työskentelevät tuotannon käynnissä pitämisen kannalta ratkaisevissa tehtävissä. Tällaisia ovat muun muassa terästehtaat, Turun telakka ja muut laitokset. Tuotannon käynnissä pitäminen on varsin ongelmallista, jos Sähköliiton työntekijät ovat neljä viikkoa pois. Jos löytyy rikkurityövoimaa tai vastaavaa, joka saataisiin korvaamaan Sähköliiton jäseniä, se on mahdollista.– Aika näyttää, kuinka käy. Toivottavasti sitä ei tarvitsisi mitata, vaan löytyisi mielekkyyttä työnantajapuoleltakin lähteä neuvottelemaan näistä asioista uudelleen, Sähköliiton puheenjohtaja Väntti totesisopua ei ennen torstaita 21. marraskuuta löydy, Sähköliiton jäsenet ovat menossa neljän viikon lakkoon seuraavissa yrityksissä: Boliden Kokkola, Caverion Suomi – teollisuuden ratkaisut ja meriteollisuus-yksikkö, Konecranes, Konecranes Finland, Konecranes Global, Meyer Turku, Outokumpu Chrome, Outokumpu Stainless, SSAB Europe Raahessa ja Hämeenlinnassa, Valmet Automotive, Valmet Automotive EV Power sekä Laivasähkötyö.