Sote-mies Aki Lindéniltä yllättävä avaus – demareiden on puhuttava enemmän maahanmuutosta: ”Kenttä annettu perussuomalaisille”

Politiikka

Sote-mies Aki Lindéniltä yllättävä avaus – demareiden on puhuttava enemmän maahanmuutosta: ”Kenttä annettu per

Erikoislääkäri

https://twitter.com/LindenAki/status/1104633217259397120

https://yle.fi/uutiset/3-11054082

Lindén

Sdp:n suulla ei ole heijasteltu niitä tuntoja, mitä meidän äänestäjäkentässä on.

Lindén





Kerran vuodessa oli paikallinen yleislakko.





Lindénin





Tapahtui juuri se, mitä ajattelin: sosiaali- ja terveysministeriö kielsi sen.

HUS:n





Palataan

Se oli raakaa taistelua, jossa nämä piirit, jotka nyt ostelevat toisiaan, olivat vastapuolena.





Vauhtiin

10 nopeaa

Luen... sain juuri loppuun kirjan Eeva Lennon, Lontoo. Loistava kirja!

sain juuri loppuun kirjan Eeva Lennon, Lontoo. Loistava kirja! Katson... dokkareita ja uutisia.

dokkareita ja uutisia. Kuuntelen... klassista ja 60- ja 70-luvun poppia.

klassista ja 60- ja 70-luvun poppia. Odotan... että olisi enemmän aikaa lastenlapsille.

että olisi enemmän aikaa lastenlapsille. Ärsyynnyn... epäoikeudenmukaisuudesta.

epäoikeudenmukaisuudesta. Ihailen... Martin Luther Kingiä https://www.is.fi/haku/?query=martin+luther+kingia .

Martin Luther Kingiä . Suren... vakavasti sairaita ihmisiä, joita lääketiede ei voi vielä auttaa.

vakavasti sairaita ihmisiä, joita lääketiede ei voi vielä auttaa. Saan voimaa... liikkumisesta, lukemisesta ja läheisiltä.

liikkumisesta, lukemisesta ja läheisiltä. Suosittelen... kokoomukselle, että he miettisivät, minkälainen hyvinvointiyhteiskunnan pitäisi olla.

kokoomukselle, että he miettisivät, minkälainen hyvinvointiyhteiskunnan pitäisi olla. Mietin ennen nukahtamista... usein luen ja nukahdan kirja käteen.