IS listasi 12 syytä perussuomalaisten suosioon – maahanmuutto, hallituksen sähläilyt, salonkikelpoinen Halla-aho

Politiikka

IS listasi 12 syytä perussuomalaisten suosioon – maahanmuutto, hallituksen sähläilyt, salonkikelpoinen Halla-a

Perussuomalaiset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Maahanmuutto





Ilmastonmuutos

Demareiden puheet ja teot





Hallitus sählää

Pienet asiat





Halla-aho

Ei häpeä olla persu

Oma imago





Me vastaan muut

Vallaton

Pääsee helpolla

Myötätuuli