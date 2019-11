Politiikka

Orpo lyttää ministeri Paateron rahapelipuheet: ”Tämä on aivan käsittämätön linjaus”

https://twitter.com/PetteriOrpo/status/1192061153389826048

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jo ensi vuonna puuttuu 50 miljoonaa