Vihreiden kansanedustaja joutui tikunnokkaan maailmanmatkailunsa takia – kertoo nyt tuntevansa lentohäpeää: ”En voi olla historiastani ylpeä”

Vihreiden kansanedustaja joutui tikunnokkaan maailmanmatkailunsa takia – kertoo nyt tuntevansa lentohäpeää:

on kiertänyt kuluneen vuoden aikana meemiksi kerätty kuvakollaasi vihreiden kansanedustajan Atte Harjanteen https://www.is.fi/haku/?query=atte+harjanteen viime vuosien ulkomaanmatkoista.Asiasta kertoo https://www.hs.fi/nyt/art-2000006297448.html Helsingin Sanomien Nyt-liite.Kollaasin ideana on osoittaa, että Harjanne on kampanjoinut ilmastoarvoilla, mutta on reissannut Instagram- profiilinsa https://www.instagram.com/attehoo/?hl=fi perusteella viime vuosien aikana ympäri maailmaa: vuodelta 2015 kollaasiin on merkitty kahdeksan maata, vuodelta 2016 seitsemän maata, vuodelta 2017 neljä maata ja vuodelta 2018 kolme maata.Harjanne on valitellut blogissaan, että ilmastonmuutos on edelleen liian monelle päättäjälle toissijainen huoli, ja on korostanut, että globaalit päästöt on saatavat jyrkkään laskuun nopeasti.

Vihreät ovat nostaneet lentämisen esiin päästöjen kannalta ongelmallisena matkustusmuotona. Atte Harjanne, kuinka pahasti yksityiset lomalentosi ovat ristiriidassa poliitikkoprofiilisi kanssa?





– En tiedä, ovatko ne sinänsä ristiriidassa. Teen poliitikkona päätöksiä, joilla pitää saada päästöt laskuun nopeasti. Jos leikitään sillä ajatuksella, että olen paljon lentävä ihminen ja sanon, että meidän pitäisi hinnoitella lentämisen päästöt, niin ei siinä ole ristiriitaa, vaan silloin tunnustan, että tämä tulee osumaan myös muhun.– Tarvitsemme systeemitason ratkaisuja, jolloin meidän ei tarvitse miettiä, ovatko vaikka matkani tutkijana tai turistina olleet perusteltuja. Isompi kysymysmerkki on reiluusaspekti, että jos teemme kaikesta kalliimpaa, miten tasaamme sen, että meillä on edelleen progressiivinen tulonsiirtojärjestelmä.

Mitä sanoisit niille, jotka katsovat, että tekosi ja sanojesi välillä on ristiriita?

– Fokus täytyy pitää oikean mittakaavan poliittisissa päätöksissä, mutta toki jos haluaa yksilöitä tikunnokkaan nostamalla sitä vivuttaa, niin mikä minä olen sanomaan. Meidän pitäisi etsiä ratkaisuja eikä olla, että ähhähhää, kautta poliittisen kentän pitäisi olla se mindset, että meillä on helvetin iso ja vaikea haaste käsillä, siitä ne keskustelut pitäisi käydä. Syyllistämisen ohella kulkea se narratiivi, että miten me korjataan tämä järjestelmätasolla.

Olet kertonut matkustelevasi yhä pidemmin noin kerran vuodessa. Instagram-profiilissasi https://www.instagram.com/attehoo/?hl=fi ei näy enää ulkomaankuvia – oletko alkanut tuntea lentohäpeää?

En voi omasta historiastani ylpeä olla.

– Pakko myöntää, että kyllä mä vähän olen. En voi omasta historiastani ylpeä olla. Jos tämä meikäläisen syynääminen johtaa siihen, että me saadaan kunnianhimoisempaa ilmasto- ja päästöpolitiikkaa, niin fine by me (sopii minulle). Ajattelin matkustaa jatkossakin ja yritän löytää siihen mahdollisimman kestävät tavat, jos se on mahdollista tehdä lentämättä, niin aina parempi.

Vihreät ajavat voimakkaasti lentoveroa, vaikka se ei taida edetä hallituksessa sen enempää kuin eduskunnassakaan. Oletko sitä mieltä, että se on tehoton työkalu ilmastonmuutosta torjuttaessa?