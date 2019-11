Tässä ovat eduskunnan 50 kovatuloisinta – kiistaton tulokuningas on Harry ”Hjallis” Harkimo – tulot yli kaksinkertaiset Juha Sipilään verrattuna

Politiikka

Tässä ovat eduskunnan 50 kovatuloisinta – kiistaton tulokuningas on Harry ”Hjallis” Harkimo – tulot yli kaksin

Tulokärki on miesvoittoinen





Nimi Ansiotulo Pääomatulo Yhteensä Harry Harkimo (liik) 144 139 462 078 606217 Juha Sipilä (kesk) 161 114 117 659 278 773 Aki Lindén (sd) 250 411 1 972 252383 Antti Rantakangas (kesk) 93 817 146 918 240735 Arto Satonen (kok) 100 958 110 309 211 267 Esko Kiviranta (kesk) 168 719 0 168719 Erkki Tuomioja (sd) 149 521 18 790 168 311 Peter Östman (kd) 89 644 73 095 162739 Anu Vehviläinen (kesk) 161 968 0 161968 Antti Häkkänen (kok) 142 532 17 527 160 059 Petteri Orpo (kok) 154 927 0 154 927 Anna-Kaisa Ikonen (kok) 145 511 3 815 149326 Pirkka-Pekka Petelius (vihr) 148 273 0 148273 Kai Mykkänen (kok) 143 959 1 858 145 817 Jari Leppä (kesk) 132 754 12 377 145131 Mika Lintilä (kesk) 145 081 0 145 081 Annika Saarikko (kesk) 143 102 0 143 102 Paula Risikko (kok) 142 937 0 142 937 Anne-Mari Virolainen (kok) 137 058 5 761 142819 Sanni Grahn-Laasonen (kok) 142 806 0 142806 Ilkka Kanerva (kok) 139 220 0 139220 Toimi Kankaanniemi (ps) 133 459 3123 136582 Ben Zyskowicz (kok) 120 329 14 386 134715 Jukka Gustafsson (sd) 130 866 2 034 132900 Mia Laiho (kok) 132 121 233 132354 Joakim Strand (r 130 296 100 130396 Jutta Urpilainen (sd) 124 190 2 348 126538 Thomas Blomqvist (r 125 777 0 125777 Eeva Kalli (kesk) 122 119 679 122798 Juhana Vartiainen (kok) 120 408 199 120607 Tuula Haatainen (sd) 119 801 0 119801 Wille Rydman (kok) 116 363 1 887 118250 Sirpa Paatero (sd) 114 145 0 114145 Tarja Filatov (sd) 111 231 34 111265 Matti Vanhanen (kesk) 107 623 3 440 111063 Jaana Pelkonen (kok) 98 385 11 350 109735 Markku Eestilä (kok) 98 026 11 119 109145 Maria Guzenina (sd) 109 016 0 109016 Krista Kiuru (sd) 108 665 0 108665 Timo Heinonen (kok) 87 557 20 737 108294 Mika Kari (sd) 106 942 0 106942 Merja Kyllönen (vas) 106 929 0 106929 Juha Pylväs (kesk) 85 495 19 777 105272 Antti Lindtman (sd) 97 957 6 151 104108 Timo Harakka (sd) 76 508 27 511 104 019 Mika Niikko (ps) 103 655 0 103655 Markus Lohi (kesk) 95 289 7 273 102562 Jani Mäkelä (ps) 84 702 17 787 102489 Antti Kaikkonen (kesk) 102 275 0 102275