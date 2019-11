Politiikka

Syksyn työtaistelut käynnistyivät: Teollisuusliitto ja Pro julistivat ylityökiellot

Syksyn työehtosopimusneuvottelujen ensimmäiset työtaistelutoimet ovat alkaneet tänään, kun Teollisuusliiton ja ammattiliitto Pron ylityökiellot tulivat voimaan.Teollisuusliiton ylityökiellon piirissä on noin satatuhatta työntekijää teknologiateollisuuden, pelti- ja teollisuuseristysalan ja malmikaivosten sopimusaloilla sekä puolustusministeriön työpaikoilla. Pron ylityökielto koskee kaikkia teknologiateollisuuden toimihenkilötehtäviä.Liitot julistivat ylityökiellot, kun uusista työehdoista ei päästy sopuun ennen edellisten sopimusten umpeutumista lokakuun lopussa. Ylityökiellot jatkuvat ensi viikon perjantaihin asti.Työantajapuolta edustava Teknologiateollisuus on sanonut ylityökieltojen hankaloittavan neuvotteluja sekä vaikeuttavan yritysten toimintaa ja toimituksia asiakkaille.Neuvotteluissa ovat hiertäneet erityisesti kilpailukykysopimuksen 24 palkatonta työtuntia, jotka työnantaja on halunnut säilyttää ja palkansaajat poistaa.Teknologiateollisuuden sopimuksia on pidetty suunnannäyttäjinä koko meneillään olevalle liittokierrokselle.