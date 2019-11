Politiikka

Aktiivimallin työllisyysvaikutukset jäivät epäselviksi – ”Verrokkiryhmä puuttui”

Tänään

Raportin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

perjantaina julkistetussa Valtion taloudellisen tutkimuslaitoksen (VATT) raportissa aktiivimallin työllisyysvaikutuksia ei pystytty arvioimaan luotettavasti.Koska malli otettiin käyttöön samanaikaisesti kaikille työttömille, puuttuu siltä verrokkiryhmä. Tästä syystä mallin työllisyysvaikutukset jäävät osittain epäselviksi.– Ilman kontrolliryhmää, johon aktiivimallin piirissä olevia työttömiä voisi verrata, on vaikea päätellä, miten työttömien työllistyminen olisi vuoden 2018 alussa muuttunut, jos aktiivimallia ei olisi otettu käyttöön, raportissa todetaan.mukaan Kelan työttömyysetuuksia eli työmarkkinatukea ja peruspäivärahaa saaneiden henkilöiden työllistyminen ei lisääntynyt. Ansiosidonnaista päivärahaa saavien osalta kasvua on tapahtunut, mutta aktiivimallituksen vaikutusta on vaikea arvioida.– Ansiosidonnaista päivärahaa saavien työttömien työllistyminen on kasvanut vuoden 2018 alun jälkeen, mutta tähän voi vaikuttaa myös yleisen työllisyystilanteen paraneminen, raportissa sanotaan.Aktiivimalli kasvatti työttömien taloudellisia kannustimia lyhytaikaisten töiden vastaanottamiseen ja työllistymistä edistäviin palveluihin osallistumiseen. Tältä osin aktiivimallin vaikutus oli VATT:n mukaan selvä.Raportissa todetaan, että Kelan työttömyysetuuksia saavien joukossa näkyy tasan 18 tunnin mittainen aktiivisuuspiikki kolmen kuukauden aikana työssä olleiden osuudessa.– Nämä lyhyet jaksot jäävät ansioiltaan ns. työttömyysturvan suojaosaa pienemmiksi eivätkä vaikuttaneet työttömyysturvaan, mutta täyttivät aktiivimallin aktiivisuusehdon.Raportin mukaan aktiivimallin leikkuri osui erityisesti vanhimpiin työttömiin. Yli 55-vuotiaista työttömistä päiväraha pieneni noin puolella.Juttua täydennetty kello 15.40.