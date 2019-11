Kansalaisaloite lentoverosta etenee eduskuntaan – keskustan Kurvinen torppaa veron jo nyt: ”Pidetään järki päässä”

Politiikka

Kansalaisaloite lentoverosta etenee eduskuntaan – keskustan Kurvinen torppaa veron jo nyt: ”Pidetään järki pää

Lentoveroa

koskeva kansalaisaloite https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/4252 etenee eduskunnan käsittelyyn. Vaadittavat 50 000 allekirjoitusta saatiin kasaan torstai-iltaan mennessä.Kansalaisaloitteen menestymismahdollisuudet eduskunnassa eivät vaikuta hääppöisiltä. Hallitusohjelmasta ei löydy kirjausta lentoverosta. Hallituspuolueista lentoveron kannalla ovat olleet vain vihreät ja vasemmistoliitto.Sdp suhtautuu myönteisesti lentoveron käyttöönoton selvittämiseen. Eduskuntaryhmän 1. varapuheenjohtaja Kristiina Salonen https://www.is.fi/haku/?query=kristiina+salonen viestittää, että puolue on sitoutunut ensisijaisesti EU-laajuiseen ratkaisuun, mutta koska tällainen muutos olisi hidas, lentoveron käyttöönotto voisi Sdp:n mukaan vauhdittaa pysyvämpää ratkaisua.Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen https://www.is.fi/haku/?query=antti+kurvinen sanoo IS:lle, että lentovero on hyvä idea, mutta hänen mukaansa lentoveron pitäisi olla vähintään Euroopan laajuinen.– Kansallisena ratkaisuna se on huono, kysymys on globaalista bisneksestä. Tässä olisi EU:lla toimimisen paikka, näissä ratkaisuissa täytyy pitää järki päässä.

Tietyt Euroopan maat ovat säätäneet lentoveron, ovatko ne toimineet epäviisaasti?

– Minä en kommentoi kuin Suomen ratkaisuja, meidän pitää miettiä, miten huolehdimme Lapin matkailusta tai teollisuudestamme, ei siinä ole mitään järkeä, että karkotamme aasialaisia turisteja Norjaan ja Ruotsiin ja romutetaan omia työpaikkojamme. Ei se vähennä lentoliikennettä maailmassa, Suomessa pitää aina muistaa ilmastopolitiikassa työpaikat ja yritykset.kansanedustajat, kuten vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Emma Kari https://www.is.fi/haku/?query=emma+kari , ovat ilmaisseet vahvan tukensa lentoveroa koskevalle kansalaisaloitteelle.Kurvinen katsoo, että yksittäisten yksittäisten kansanedustajien tai europarlamentaarikkojen ei pitäisi ”lobata kansalaisaloitteita” tai olla nimien kerääjinä niissä.– Minusta se ei ole pöytätapojen mukaista, tämä ei ole keskustan kanta, vaan A. Kurvisen mielipide.Kari ei näe mitään erikoista siinä, että yksittäiset kansanedustajat tukevat kansalaisaloitteita.– Kerroimme jo ennen vaaleja tukevamme lentoveron käyttöönottoa, olisi omituista kääntää takki nyt. Kun kansalaisaloitetta tasa-arvoisesta avioliittolaista käsiteltiin, useat kansanedustajat niin hallituspuolueista kuin oppositiopuolueista olivat aloitteen takana, enkä muista, että silloin olisi käyty tällaista keskustelua, Kari sanoo.

Eikö vihreiden pitäisi edistää ensisijaisesti lentoveron käyttöönottoa hallituspolitiikan keinoin?

– Itse ajattelen, että ilmastonmuutoksen pysäyttäminen on niin massiivinen asia, että tarvitsemme kaikki mahdolliset välineet ja se, että kansalaiset lähtevät rynnistäen liikkeelle, on aika vahva viesti. Vähän aikaa sitten luovutettiin avohakkuita koskeva kansalaisaloite, joka oli toinen hieno, hieno aloite.

Miten uskot lentoveroaloitteen menestyvän eduskunnassa?

– Totta kai toivon, että asiantuntijoita kuunnellaan ja käydään läpi, mitä kaikkea on mahdollista tehdä. Lentoliikenne on kasvanut räjähdysmäisesti, eikä ole nähtävissä mitään asiaa, joka tulisi tätä kasvua pysäyttämään. Samaan aikaan meillä on aivan massiiviset verohelpotukset lentoliikenteelle niin polttoaineen kuin lippujenkin suhteen.

Milloin lensit itse viimeksi, milloin hurautit lentokoneella taivaalle?

– Olisinkohan tänä vuonna joutunut lentämään kerran. Esimerkiksi valiokuntamatkoille en ole osallistunut, jos se on edellyttänyt lentämistä. Teen kaikkeni välttääkseni lentämistä. Jouluksi lähdemme Lappiin, ja juuri varailin junalippuja. Kun vein poikani jalkapallo-otteluun Barcelonaan, menimme junalla Euroopan läpi.Kello 15.08. Lisätty Sdp:n kommentti