Valtiovarain­ministeriön kanslia­päälliköksi hakenut kansan­edustaja Vartiainen: ”Olen käytettävissä ja toiset

Suomen

vaikutusvaltaisimmaksi virkamieheksi on hakenut kuusi halukasta.Yksi valtiovarainministeriön kansliapäälliköksi hakeneista oli kansanedustaja Juhana Vartiainen https://www.is.fi/haku/?query=juhana+vartiainen (kok).

Miksi haitte valtiovarainministeriön kansliapäällikön paikkaa?

– Valtiovarainministeriö on keskeinen ministeriö Suomen hyvinvoinnin kannalta ja meillä on julkistaloudessa isoja ongelmia. Arvelen, että minulle on työuran ja opintojen aikana syntynyt sellaista osaamista, jolla voisin ministeriötä omasta mielestäni menestyksekkäästi johtaa, jotta päättäjille tulisi ministeriöstä hyvät tiedot ja valmiudet Suomen talouden hyvään hoitamiseen.

Miksi kansliapäällikön tehtävä olisi parempi kuin kansanedustajana toimiminen?





– En väheksy kansanedustajana toimimista. Ajattelen, että valtiovarainministeriö on sellainen avainorganisaatio Suomen taloudellisen hyvinvoinnin kannalta, jossa minun osaamisellani voisi olla käyttöä, Vartiainen vastasi.VM:n kansliapäällikön nimitys on niin sanotusti poliittinen virkanimitys ja pääministeri Antti Rinteen https://www.is.fi/haku/?query=antti+rinteen (sd) hallituksen käsissä.Nimityksen valmistelee ja esittelee valtiovarainministeri Mika Lintilä https://www.is.fi/haku/?query=mika+lintila (kesk), ja nimitys hyväksytään valtioneuvoston yleisistunnossa.

Mitä luulette, minkälaiset mahdollisuudet oppositiopuolueen kansanedustajalla on virantäytössä?