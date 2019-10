Politiikka

Hallitus­neuvotteluiden loppu­lasku veti hallinto­johtajan mietteliääksi – piti olla 180 000 euroa, tuli lähes

Pääministeri

Antti Rinteen https://www.is.fi/haku/?query=antti+rinteen (sd) viiden puolueen hallitus syntyi kolme ja puoli viikkoa kestäneiden neuvotteluiden jälkeen kesäkuun alussa.Säätytaloissa pidettyjen hallitusneuvotteluiden loppulasku on nyt selvillä: eduskunnan hallintojohtaja Pertti Rauhio https://www.is.fi/haku/?query=pertti+rauhio kertoo, että eduskunnalle kertyy hallitusneuvotteluista maksettavaa 595 396 euroa.Se on yli kolme kertaa enemmän kuin hallitusneuvotteluihin oli budjetoitu: vielä toukokuussa Rauhio arvioi https://www.is.fi/politiikka/art-2000006104669.html , että hallitusneuvotteluihin budjetoitu 180 000 euroa pitäisi riittää.

Mistä näin suuri heitto kustannuksissa johtuu, Pertti Rauhio?

