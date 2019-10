Politiikka

Irakilaismiehen passi hävisi matkalla Turkista Kreikkaan – salakuljettaja auttoi passin löytämisessä

IS:n

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Adil on

Adilin ja hänen vaimonsa Tiinan nimet on muutettu.

haastatteleman irakilaismiehen oleskelulupa-asian ytimessä on kysymys siitä, onko avioliitto suomalaisnaisen kanssa riittävä peruste oleskelulupaan.Adilin oleskelulupa-asian ytimessä on kysymys siitä, onko avioliitto suomalaisnaisen kanssa riittävä peruste oleskelulupaan.Toinen keskeinen seikka on IS:n näkemien dokumenttien perusteella se, ettei Adililla ole voimassa olevaa Irakin passia. Adil kertoi helmikuussa 2016 pidetyissä kuulustelussa, että hänen passinsa oli hävinnyt matkatavaroiden mukana matkalla Turkista Kreikkaan.Adil sai passinsa Suomeen kuuden kuukauden yrittämisen jälkeen Turkissa olevan kaverinsa avulla, joka etsi passin salakuljettajan kautta. Hintaa operaatiolle kertyi 500 dollaria.Kun Adil esitti Maahanmuuttovirastolle passinsa maaliskuussa 2017, passi oli ehtinyt vanhentua. Tällöin Maahanmuuttovirasto (Migri) oli jo hylännyt Adilin turvapaikkahakemuksen. Alun perin Adil oli esittänyt Maahanmuuttovirastolle henkilökortin, josta puuttui kuitenkin maininta kansalaisuudesta.Hallinto-oikeuden mukaan Adil voi hakea uudelleen oleskelulupaa perhesiteen perusteella hankittuaan ensin vaadittavan matkustusasiakirjan, käytännössä Irakin passin.– Hallinto-oikeus katsoo, että perhe-elämän suojaa koskevat näkökohdat eivät ole niin painavia, että niiden vuoksi tulisi poiketa voimassa olevaa matkustusasiakirjaa koskevasta vaatimuksesta, päätöksessä todetaan.Adilin asianajajan mukaan Adililla on ”perusteltu pelko palata kotialueelleen hakemaan uutta matkustusasiakirjaa”, eikä hänellä ole takeita siitä, että hänet otettaisiin Irakissa vastaan ilman passia. Asianajaja pitää kohtuuttomana, että Suomessa perhe-elämää viettävä henkilö käännytettäisiin Irakiin vain matkustusasiakirjan hakemiseksi, ja huomioi, että ulkoministeriö kehottaa välttelemään matkustamista Irakiin.veljensä avulla saanut tilatuksi Irakista asiakirjan, jonka todentaa miehen henkilöllisyyden. Migri ei ole kuitenkaan hyväksynyt sitä Irakin passin veroiseksi asiakirjaksi.Tiina on tehnyt rikosilmoituksen Maahanmuuttoviraston toiminnasta: hän katsoo, että Maahanmuuttovirasto on antanut hallinto-oikeudelle virheellistä tietoa asiakirjojen aitoudesta. Tiinan mukaan asiakirja, jonka nojalla he menivät naimisiin, on laillistettu toimivaltaisessa edustustossa, Irakin Suomen-suurlähetystössä Helsingissä. Tiinan mukaan maistraatti ja ulkomaalaispoliisi ovat todenneet asiakirjan lailliseksi. IS on nähnyt dokumentin.Maahanmuuttoviraston mukaan sille seikalle, että maistraatti on hyväksynyt asiakirjan, ei voida antaa ”enemmälti merkitystä ristiriitainen selvitys huomioon ottaen”.Adil oli maininnut turvapaikkahaastattelussaan olevansa naimaton, vaikka hän oli ollut naimisissa 2014–2015 naisen kanssa, joka asuu Yhdysvalloissa. Adil oli maininnut, että irakilaisessa kulttuurissa siviilisääty on naimaton, jos vain vihitään eikä asuta yhdessä.