Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajalta Mika Niikolta vahva tuenilmaus Israelille: ”Taistelee olemassaolostaan päivä toisensa jälkeen”

Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajalta Mika Niikolta vahva tuenilmaus Israelille: ”Taistelee olemassaolostaan

puheenjohtajat ovat yleensä vanhempia valtiomiehiä.Ei siis ole ihme, että Mika Niikon https://www.is.fi/haku/?query=mika+niikon (ps) valitseminen arvostetun valiokunnan johtoon herätti hämmästystä, varsinkin, kun Niikolla ei ollut valiokunnasta minkäänlaista aiempaa kokemusta.Tie valiokunnan johtoon avautui, kun perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho https://www.is.fi/haku/?query=jussi+halla-aho ei tarttunut tehtävään.– Olihan se yllätys. Oli mielessä lähteä eurovaaliehdokkaaksi, mutta se tie meni tukkoon, eduskuntaan alun perin 2011 noussut Niikko sanoo IS:lle.Niikko on taustaltaan katujätkä Vantaan Korsosta, taskussa on sähköasentajan paperit.Omakustanteisessa elämäkerrassaan Niikko – Pysäyttämätön Niikko kertoo https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005741773.html huuruisesta nuoruudestaan.Niikko päätyi 12-vuotiaana lastenkotiin. Ensimmäisen lapsensa Niikko sai 22-vuotiaana, mutta se ei päätöntä menoa pysäyttänyt.Maaliskuussa 1991 Niikko tuijotti alikulkutunnelissa aseen piippua. Tilanne raukesi, ja Niikko alkoi hautoa kavereidensa kanssa kostoa. Niikko päätti lopulta luopua ajatuksesta.Niikko tuli uskoon, mitä hän pitää käänteentekevänä asiana elämässään. Niikko ryhtyi myymään lama-Suomessa ovisilmiä ja myöhemmin turvalukkoja ja sälekaihtimia.– Mulla on näkökulmaa kansan syvistä riveistä, missä on paljon epäonnistumisia, köyhyyttä ja riippuvuuksia vaikka päihteisiin, se antaa lähestymistavan, että kaikki isot päätökset vaikuttavat jossain määrin myös ihmisiin, jotka eivät pysty valitsemaan elämässä yhtään mitään. Yleensä miehillä, joilla menee elämä väärille urille, on isättömyyttä ja vanhemmuuden puutetta. Heiltä on puuttunut mentori ja rajojen luoja, nuorisotyötä tekevän järjestön johtajana kymmenen vuotta toiminut Niikko sanoo.Niikon mentori oli Timo Soini https://www.is.fi/haku/?query=timo+soini , jonka innoittamana Niikko ryhtyi kuntavaaliehdokkaaksi 2008.Yhdeksän vuotta myöhemmin perussuomalaisten eduskuntaryhmä hajosi, ja Soini jätti perustamansa puolueen. Niikko pettyi isähahmonsa ratkaisuun.– Se, mitä kirjoitin siitä, että Timo ei pyytänyt mua mukaan, käsitteli suhdetta, joka oli syntynyt kuuden vuoden aikana, käsittelin sitä hyljätyksi tulemisen kokemuksen kautta, jota mulla on ollut useasti elämässä. Tunsin karvasta pettymystä, mutta en ole sanonut, että olisin lähtenyt mukaan tuommoiseen, Niikko viittaa perussuomalaisista irtautuneeseen siniseen eduskuntaryhmään.työpöydältä löytyvät Suomen ja Israelin liput, ja sohvalla on tyyny, jossa on kuva Niikon tyttärestä.Niikko toimii varapuheenjohtajana eduskunnan Israel-ystävyysryhmässä, kun taas ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtaja Erkki Tuomioja https://www.is.fi/haku/?query=erkki+tuomioja (sd) tunnetaan Israel-kriittisistä kannanotoistaan.Niikko kertoo haluavansa viedä valiokunnan matkalle Lähi-itään.– Näen asian niin, että Israel on suvereeni valtio ja useiden vihamielisten arabivaltioiden ympäröimänä taistelemassa olemassaolostaan päivä toisensa jälkeen. Heidät nähdään yleensä miehittäjän näkökulmasta tai pahantekijän roolissa. Seuraan myös ulkomaisia uutisia, ja sieltä saa aivan toisen kuvan.Niikon mukaan se, ettei Lähi-itään ole saatu kestävää rauhaa, johtuu ”vihamielisistä arabivaltioista”.– Varmasti Israel tekee virheitä osaltaan, emme voi hyväksyä toimia, joissa käytetään tilanteeseen nähden suhteetonta voimaa siviilejä kohtaan. Siirtokuntakysymyksessä se, mitä Suomessa on uutisoitu, on yleensä liioiteltua eikä asioiden todellista taustaa ole selvitetty.

Mikä on mielestäsi asioiden todellinen tausta?

– Kysymyksessä on turvallisuusnäkökulma. Israelilla on suvereeni oikeus omalla alueellaan asuttaa ihmiset minne parhaaksi katsoo.politiikan polttopiste on ollut viime viikkoina Syyriassa.

Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Turkin presidentti Recep Erdoğan sopivat Sotshissa Pohjois-Syyrian pohjoisosion partioinnista. Mistä diili kertoo?

Eikö se, että EU-johtajat saataisiin päättäjien pöytään, edellyttäisi vahvaa EU:ta – perussuomalaisethan haluavat nakertaa unionia?

– Haluamme nakertaa liittovaltiokehitystä, mitä esimerkiksi Ranskan toimesta ajetaan. Suomen pitää olla rakentamassa rauhaa, kritiikki kohdistuu siihen, että EU puuttuu sellaiseen, mitä varten sitä ei ole luotu.Niikon mukaan Suomen ei tule ryhtyä Naton tai EU:n ”vasalliksi”, vaan panostaa diplomatiaan, maanpuolustukseen ja pyrkiä kohti Pohjoismaiden yhteistä maanpuolustusta.– Siis puolustusyhteistyösopimus Pohjoismaiden kautta siitä, että me kaikki puolustaisimme toisiamme, Niikko väläyttää.Niikolla on sanottavaa pakolaisasioista. Jos pakolaiskriisi toistuisi, Suomen pitäisi Niikon mukaan ”ajaa esimerkiksi Australian mallia, jossa pakolaiset sijoitetaan jonnekin muualle kuin Euroopan mantereelle”.– Haluamme suojella Suomea siltä, että tänne tullaan yksistään paremman elintason perässä nauttimaan niistä etuuksista, jotka kuuluvat ensisijaisesti Suomen kansalaisille.

Onko perussuomalaisten ajatus kiteytetysti se, että ulkomaalainen tulee ja suomalainen jää paitsi jostakin?

– Turvallisuusnäkökulma on prioriteetti number one ja toinen on, että emme hyväksy, että tänne tullaan vapaamatkustajina. Jos kriisi syntyy, meillä on valmiutta kansallisen lainsäädännön kautta sulkea rajamme tulijoilta, jotka eivät ole oikeutettuja hakemaan turvapaikkaa.

Eduskunnassa on väitelty ulkomaisesta työvoimasta. Miksi se on suomalaiselta pois, jos maahanmuuttaja tekee pitsaa ja työllistää itsensä ja kaverinsa?

– On, jos samaan aikaan joudutaan turvautumaan erilaisiin etuuksiin, mikäli palkkatulot eivät riitä tai niitä ei juuri synny. Jos tulee työn perässä Suomeen täyttämään niitä paikkoja, joihin ei aidosti löydy työntekijöitä, niin ollaanhan me se hyväksytty. Meillä on Blue Card -järjestelmä, jolla ammattiosaajat pääsevät Suomeen Euroopan ulkopuolelta ja Euroopan unionista pääsee vapaasti liikkumaan.Perussuomalaisten maahanmuuttokannanotot ovat herättäneet nyrpistystä ministeriaitiossa. Niikon mielestä joistakin ministereistä on näkynyt ”lievää ylimielisyyttä ja koppavuutta”.– Ehkä elämä ja politiikka opettaa nuoria ministerinaisia näkemään asioita suvaitsevaisemmin. He ovat voimansa tunnossa, mutta osat tulevat vaihtumaan, perussuomalaiset ovat tulleet jäädäkseen.