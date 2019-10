Onnistuuko liikenteen päästöjen puolittaminen reilussa kymmenessä vuodessa, pääministeri Rinne? Hallitus käy illalla läpi keinoja

Politiikka

Onnistuuko liikenteen päästöjen puolittaminen reilussa kymmenessä vuodessa, pääministeri Rinne? Hallitus käy i

Pääministeri

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Antti Rinne https://www.is.fi/haku/?query=antti+rinne (sd) vakuuttaa, että hallitus tulee tekemään toimia liikenteen päästöjen puolittamiseksi.Hallitukselta odotetaan konkreettisia toimia. Toistaiseksi konkreettisin keino on polttoaineveron korotus 250 miljoonalla eurolla, mikä nostaa bensiinin ja dieselin litrahintaa arviolta 6,5 senttiä.Hallitusohjelman mukaan liikenteen päästöt tulisi puolittaa vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005 tasosta.Aalto-yliopiston tutkijat esittivät eilen oman mallinsa https://www.is.fi/autot/art-2000006281435.html päästöjen puolittamiseksi, jossa valtio myisi päästölupia polttoainejakelijoille. Hallitus ei innostunut https://www.is.fi/politiikka/art-2000006281911.html tästä lainkaan.

Millä hallitus saa puolitettua liikenteen päästöt reilussa kymmenessä vuodessa, pääministeri Antti Rinne?

– Meillä on tänään iltakoulu, jossa käymme läpi ilmastotoimenpiteitä kokonaisuudessaan. Kuullaan, mitä eri ministeriöissä on valmisteltu ja missä tilanteessa valmistelu on. Minulla on vahva käsitys, että ministeriöiden toimenpiteissä on tulossa konkreettisia toimia kohta päätettäväksi.

Verot tai verohelpotukset ovat keino päästöjen vähentämiseksi?

– En ota kantaa yksittäisiin toimenpiteisiin. Odotan, että valmistelu, joka ministeriössä on tehty, saadaan päätöksentekoon.

Panetteko tässä päänne pantiksi, että vuonna 2030 liikenteen päästöt ovat puolittuneet vuoden 2005 tasosta?

– Tämä on niin monimutkainen prosessi, että tarvitaan monta muutakin päätä, Rinne vastasi.Matkaa liikenteen päästöjen puolittamiseen on melkoisesti.Tilastokeskuksen mukaan kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöt toissa vuonna olivat vuoteen 2005 verrattuna vähentyneet noin 11 prosenttia.Tieliikenteen päästöistä noin 55 prosenttia kertyy henkilöautoista, 31 prosenttia kuorma-autoista, 8 prosenttia pakettiautoista, 5 prosenttia linja-autoista ja prosentti moottoripyöristä ja mopoista.Liikenteen päästöistä yli 90 prosenttia tulee tieliikenteestä.Liikenteen päästöt ovat noin viidennes Suomen kasvihuonekaasupäästöistä.