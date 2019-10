Politiikka

Suomen netto­maksu EU:lle kaksin­kertaistui – 105 euroa asukasta kohden

Suomen nettomaksu EU:lle kaksinkertaistui viime vuonna edellisvuodesta.Suomen nettomaksu EU:lle viime vuonna oli 580 miljoonaa euroa. Vuonna 2017 Suomi maksoi EU:lle 275 miljoonaa enemmän kuin sai sieltä rahaa takaisin.Valtiovarainministeriön mukaan Suomen nettomaksuasema on nyt palannut parin vuoden jälkeen taas pidemmän keskiarvon tasolle.– Suomi on rikkaana EU-maana selvä nettomaksaja. Tuoreimpien tutkimusten mukaan EU-jäsenyys on kuitenkin hyödyttänyt Suomea monin tavoin. Se on tukenut talouskasvua synnyttämällä tuhansia työpaikkoja. Ulkomaankauppa on kasvanut laajentuvien sisämarkkinoiden ansiosta, mikä on mahdollistanut erikoistumisen, synnyttänyt kilpailua ja parantanut tuottavuutta, budjettineuvos Panu Kukkonen https://www.is.fi/haku/?query=panu+kukkonen sanoi tiedotteessa.

Nettomaksu EU:lle on 105 euroa asukasta kohden.Viime vuonna Suomi maksoi EU:lle vähän yli kaksi miljardia euroa ja sai EU:lta tukia vajaat 1,5 miljardia euroa.Suomen maksuosuus EU:n budjetista on 1,65 prosenttia.VM:n mukaan Suomi on kuitenkin pienimpiä nettomaksajia. Suhteutettuna bruttokansantuloon Suomea pienempiä nettomaksajia olivat Irlanti ja Belgia.Suhteutettuna suurimmat nettomaksajat ovat Tanska, Saksa ja Itävalta.Viime vuonna suurimmat nettosaajat suhteutettuna bruttokansantuloon olivat Liettua, Unkari ja Latvia.