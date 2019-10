Tutkijat esittivät tehotoimensa liikenteen päästöjen leikkaamiseksi – liikenneministeri Marin sivuutti raportin: ”Edellisen hallituksen tilaama selvitys”

Politiikka

Tutkijat esittivät tehotoimensa liikenteen päästöjen leikkaamiseksi – liikenneministeri Marin sivuutti raporti

Liikenne- ja viestintäministeri

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sanna Marin https://www.is.fi/haku/?query=sanna+marin (sd) ei halunnut kommentoida tiistaina Aalto-yliopiston tutkijoiden raporttia http://www.aaltoei.fi/wp-content/uploads/2019/10/AEI-raportti_Kohti-hiilet%C3%B6nt%C3%A4-liikennett%C3%A4.pdf , jonka avulla hallitus kykenisi tutkijoiden mukaan saavuttamaan tavoitteensa liikenteen päästöjen puolittamisesta vuoteen 2030 mennessä.– Tämähän on edellisen hallituksen tilaama selvitys, istuvalla hallituksella ei ole tähän selvitykseen näkemystä, tällaista ei ole hallitusohjelmassa. Tähänkin perehdytään, mutta minkäännäköisiä politiikkatoimenpiteitä ei näiden suositusten osalta ole käynnissä, Marin sivuutti IS:n aihetta koskeneen kysymyksen eduskunnassa.Liikenne- ja viestintäministeriölle raporttinsa tiistaina luovuttaneet tutkijat ehdottavat, että Suomeen luotaisiin polttoaineiden myyntilupajärjestelmä, jossa polttoaineen jakelijat ostaisivat valtiolta huutokaupassa lupia polttoaineen myymiseen.Valtio määrittäisi alimman ja ylimmän mahdollisen hinnan polttoainelitran myyntiluvalle. Luvan hinta sidottaisiin polttoaineen sisältämiin päästöihin. Liikenteen hiilidioksidipäästöille asetettaisiin vuotuinen yläraja, ja kiintiö pienenisi vuotta 2030 kohti. Käytännössä fossiilisen bensiinin ja dieselin myynti vähenisi vuodesta toiseen.Mallin seurauksena pumppuhinnat kallistuisivat, mikä muuttaisi suomalaisten kulutuskäyttäytymistä. Tutkijoiden mukaan päästökauppa keräisi valtion kassaan miljardeja euroja, joilla voitaisiin kompensoida mallin pienituloisille ja teollisuudelle aiheuttamia haittoja.

Miltä tutkijoiden esitys kuulostaa? Saisiko raportista edes jonkinlaisen arvion?

– Minä en ole vielä perehtynyt niihin esityksiin niin tarkasti, että pystyisin antamaan minkäänlaista arviota tästä, Marin väisteli.

Tutkijoiden mukaanhttps://yle.fi/uutiset/3-11014590 heidän ehdotuksensa ei ole radikaali, vaan päättäjien asettama tavoite tieliikenteen päästöjen puolittamisesta vuoteen 2030 mennessä on radikaali. Minkälaisia keinoja liikenteen saralla on luvassa?

– Minä en sanoisi, että hallituksen päästövähennystavoitteet olisivat radikaaleja, ne ovat ehdottoman tarpeellisia, olemme linjanneet, että Suomen pitää olla hiilineutraali vuonna 2035, haluamme olla maailman ensimmäinen fossiilivapaa hyvinvointivaltio. Jotta näissä tavoitteissa onnistutaan, myös liikenteen päästöjä pitää pystyä vähentämään merkittävästi ja hallituksen yhteinen tavoite on, että 2030 liikenteen päästöt pitää saada puolitettua ja tämän pitää koskea kaikkia liikennemuotoja.– Tarkastelussa pitää olla niin henkilöautoliikenne kuin tavaraliikenne, merikuljetukset, lentoliikenne ja koko kenttä, näitä toimia tullaan esittelemään jo tänä syksynä ja hallituskauden edetessä, pidän itse tärkeänä, että tähän tulee työryhmä laatimaan tiekarttaa fossiilittomaan liikenteeseen siirtymiseksi niin, että saamme kokonaisnäkemyksen ja politiikkatoimet siihen, miten tämä kaikki tehdään.

Demarit ovat puhuneet sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta, miten tämä näkökulma tullaan huomioimaan päästövähennystoimissa?

– Hallitusohjelma lähtee siitä, että ne toimet, joita teemme päästövähennyspuolella ja muutenkin, pitää olla sosiaalisesti ja alueellisesti oikeudenmukaisia, totta kai nämä näkökulmat tulevat kulkemaan niin liikenteen päästöjen vähentämisen puolella kuin kaikissa muissakin toimissa, joita hallitus tekee.

Eli kompensaatiota tullaan rakentamaan tietyille väestöryhmille?

– Kuten sanoin, tulemme esittelemään, kun aika on, niitä toimenpiteitä, joita tulemme tekemään ja siinä yhteydessä varmasti on arvioitavissa eri puolet, mutta en ota tähän raporttiin sen kummemmin kantaa, kun en ole siihen perehtynyt ja korostan sitä, että se on ollut edellisen hallituksen tilaama selvitys. Minkäänlaisia päätöksiä emme ole tehneet mistään tämän suuntaisista linjauksista.

Pitäisikö autoilijoiden varautua siihen, että tulee rajujakin toimia, jotta hallituksen tavoite päästöjen puolittamisesta vuoteen 2030 mennessä toteutuu?

https://www.is.fi/politiikka/art-2000006281336.html