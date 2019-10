Sisäministeri Ohisalo pyytää selvitystä poliisin toiminnasta – videot näyttävät: poliisi heitettiin kahakassa rajusti maahan

Politiikka

Sisäministeri Ohisalo pyytää selvitystä poliisin toiminnasta – videot näyttävät: poliisi heitettiin kahakassa

Sisäministeri

Maria Ohisalo https://www.is.fi/haku/?query=maria+ohisalo (vihr) ilmoitti sunnuntaina Twitterissä pyytävänsä poliisia selvittämään omaa toimintaansa.Selvityspyynnön taustalla on lauantaina Helsingin Narinkkatorilla pidetty mielenilmaus, jossa vastustettiin Turkin hyökkäystä Pohjois-Syyriaan.– Poliisin tehtävä on turvata niin mielenosoittajien kuin sivullisten perusoikeuksia. Luottamus poliisiin on pidettävä vahvana, jotta turvallisuuden tunne voi kasvaa. Viime päivien mielenosoitusten osalta olen pyytänyt poliisilta selvitystä, Ohisalo perusteli selvityspyyntöä somekanavassaan.Se, että poliisiministeri pyysi poliisilta selvitystä heidän omasta toiminnastaan, synnytti nopeasti sisäpoliittisen jupakan.

