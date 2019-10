Politiikka

Jasper Pääkkönen pettyi: Maa- ja metsätalous­ministeri ei saapunut tapaamaan vaelluskala­delegaatiota – ”minis

Delegaatio

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vaelluskaladelegaatio

Vaelluskaladelegaation

Ei ole