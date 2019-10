Erdogan pelottelee EU:ta 3,6 miljoonalla syyrialaisella – Haavisto: ”Pakolaisilla uhkailu tuntuu sopimattomalta”

Politiikka

Erdogan pelottelee EU:ta 3,6 miljoonalla syyrialaisella – Haavisto: ”Pakolaisilla uhkailu tuntuu sopimattomalt

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yksi Turkin

EU tuomitsi

Puolustusvaliokunnan

Turkin