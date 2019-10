Kansanedustaja järjesti kyseenalaisen seminaarin sähköverkkojen säteilystä – Asiantuntijat tyrmistyivät: ”Harhaanjohtamista”

Politiikka

Kansanedustaja järjesti kyseenalaisen seminaarin sähköverkkojen säteilystä – Asiantuntijat tyrmistyivät: ”Harh





Lääkäri: Sähköyliherkän oireiden takana ei ole sähkökenttä

Vastuu seminaarien sisällöstä edustajalla itsellään