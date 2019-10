Hoitajalupauksen perustavanlaatuinen ongelma – Krista Kiuru myöntää, että kymmenien tuhansien hoitajajoukkoa ei ole olemassa

Politiikka

Hoitajalupauksen perustavanlaatuinen ongelma – Krista Kiuru myöntää, että kymmenien tuhansien hoitajajoukkoa e

Hallituksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jaoston

Pääministeri

hoitajalupauksen hintalappu on arviolta 233 miljoonaa euroa vuodessa, käy ilmi hallituksen esitysluonnoksesta, jota on valmisteltu syksyllä henkilöstömitoitusta varten asetetussa jaostossa.Jatkossa jokaista vanhusta kohti on tarkoitus olla tehostetussa palveluasumisessa vähintään 0,7 työntekijää.Uusi henkilöstömitoitus on tulossa voimaan ensi elokuussa, mutta lakiin on tulossa siirtymäaika, jotta kunnilla, kuntayhtymillä ja palveluntuottajilla voivat varautua henkilöstötarpeen ja kustannusten kasvuun.Siirtymäaika loppuu seuraavien eduskuntavaalien kynnyksellä 1.4.2023.Hallitus on saanut oppositiolta tämän viikon budjettikeskusteluissa kritiikkiä siitä, ettei se ole varannut rahaa 4400:aan hoitajaan, jotka vaadittaisiin uuden henkilöstömitoituksen toteuttamiseksi.linjauksista perjantaina kertoneen perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun https://www.is.fi/haku/?query=krista+kiurun (sd) mukaan henkilöstömitoitukseen tarvittavat rahat tullaan varaamaan ensi kevään kehysriihessä.– Vaadimme hallituksen esityksen määrämittaista täyttämistä, ja kun hallituksen esitys saadaan eduskuntaan, niin siinä se Kiurun linja näkyy.Vanhuspalveluja uudistavan työryhmän jaoston työssä mukana ollut Kuntaliitto on laatinut https://www.kuntaliitto.fi/tiedotteet/2019/uusi-henkilostomitoitus-nostaa-merkittavasti-ikaantyneiden-palvelujen-kustannuksia kustannusten noususta rajumman arvion: Kuntaliiton mukaan kustannukset olisivat 470 miljoonaa nykyistä suuremmat jo 2023, mikäli tehostetussa palveluasumisessa asuvien osuus pysyy ennallaan. Vuonna 2033 kustannukset olisivat Kuntaliiton mukaan jo 1,2 miljardia eli 64 prosenttia nykyistä suuremmat.Kiuru muistuttaa, että Kuntaliitto oli jaostossa muiden tahojen mukana laatimassa vaikutusarviota, jossa päädyttiin eri lukuihin kuin Kuntaliiton omissa laskelmissa.– Käsittääkseni Kuntaliitto tavoittelee laskelmillaan sitä, että palvelutarpeen kasvu tulee olemaan merkittävää ja siihenkin pitää pitkällä juoksulla varautua. Tämä ei koske vain palveluasumista, vaan vanhusten hoitoa laajemmin. Antti Rinne https://www.is.fi/haku/?query=antti+rinne (sd) sanoi ennen eduskuntavaaleja, että 0,7:n kirjaus koskee hoitotyöntekijöitä.Henkilöstömitoitukseen ollaan kuitenkin laskemassa myös muun muassa hoitoapulaiset, viriketoiminnan ohjaajat ja hoiva-avustajat, joiden tehtävät liittyvät vanhusten perustarpeista huolehtimiseen, kuten peseytymisessä ja ruokailussa auttamiseen, siivoamiseen ja asiointeihin.Kiurun painottaa, että esimerkiksi hoiva-avustajat lasketaan henkilöstömitoitukseen mukaan vain ”välittömän hoitotyön” osalta – hallituksessa puhutaankin siitä, että nyt ”hoitajamitoitus” toteutuu ensimmäistä kertaa.

Miten hallitus takaa sen, että 0,7 mitoitus myös toteutuu? Tehostetaanko valvontaa?

– Odotan asiantuntijoiden esityksiä valvojien tehostamiseksi. Koska laiminlyöntejä on ollut niin paljon, on epäiltävissä, että tilanne ei ainakaan helpommaksi muutu.

Hallituksella on yksi perustavanlaatuinen ongelma – hoitajia ei ole riittävästi. Mistä löydätte 4400 hoitajaa vuoteen 2023 mennessä sitovan henkilöstömitoituksen toteuttamiseksi?

Kiuru

Hallituksen