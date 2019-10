Politiikka

ympäristövaliokunnan jäsenetsyyttävät ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkosta https://www.is.fi/haku/?query=krista+mikkosta (vihr) ”ydinvoimavastaisista puheista”, jotka ovat viisikon mukaan ristiriidassa hallitusohjelman, EU:n ilmasto- ja energiastrategian kanssa sekä Pariisin ilmastosopimuksen kanssa.Kokoomuslaisten mukaan Mikkonen sanoi Euroopan parlamentin kuulemisessa 23. heinäkuuta, että ydinvoima ei ole ratkaisu Suomessa, kun energiasektori etsii ratkaisuja fossiilisten polttoaineiden korvaamiseksi.– Miksi ministeri Mikkonen esittää Suomen kannasta poikkeavia lausuntoja Euroopan parlamentin kuulemisissa? kokoomuslaiset kysyvät kirjallisessa kysymyksessään.Mikkonen viestittää IS:lle, että hän ei ole antanut sellaista lausuntoa, johon kokoomuksen kansanedustajat viittaavat.– Kuulemisessa olen todennut viime aikaisiin hankkeisiin viitaten, ettei ydinvoima ole ollut Suomessa nopea ratkaisu.Sanatarkasti Mikkonen totesi https://www.europarl.europa.eu/ep-live/fi/committees/video?event=20190723-0930-COMMITTEE-ENVI Euroopan parlamentin kuulemisessa tallenteen perusteella näin: ”On aivan totta, että energiasektorilla on äärimmäisen tärkeä rooli ilmastotavoitteiden saavuttamisessa ihan jokaisessa maassa. Ja meidän täytyy löytää ratkaisuja, joilla pääsemme eroon fossiilitaloudesta. Ja myös semmoisia ratkaisuja, joihin pystymme siirtymään nopealla aikavälillä. Jos mietin kokemuksia Suomesta, niin ydinvoima ei ole tässä ollut mikään ratkaisu – päinvastoin, siellä on kymmeniä vuosia rakennettu, eikä vieläkään ole tullut valmista.”mielestä Mikkosen lausunto poikkeaa hallitusohjelmasta, joka on ”hengeltään ydinvoimaa kannattava”.– Kestävän rahoituksen kokonaisuus on erittäin iso kysymys Euroopassa ja tulee varmasti ohjaamaan energiainvestointeja, ja samaan aikaan Suomen ilmasto- ja ympäristöministeri esittää monitulkintaisia ja epämääräisiä lausuntoja Euroopan parlamentin kuulemisessa. Olemme halunneet kysyä selvennystä, miksi hän on näin toiminut, se on haitallista, kun neuvottelut ovat auki.

Kokoomusta edustava Sirpa Pietikäinen on yrittänyt torpata europarlamentissa ydinvoimaa kestävien sijoituskohteiden listalta, miten sitä kommentoit?