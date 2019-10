Kansanedustajat kertovat kiusaamisesta: Järkyttävä muisto koulumatkalta veti Sebastian Tynkkysen hiljaiseksi – ”Luulin kuolevani”

Politiikka

Kansanedustajat kertovat kiusaamisesta: Järkyttävä muisto koulumatkalta veti Sebastian Tynkkysen hiljaiseksi –

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kansanedustaja





Voimakas





Luokanopettajaksi





Keskustan





Kotona





Huttusen

Vihreiden

Alanko





Alanko

Vasemmiston





Hänninen





Hänninen