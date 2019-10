Liikenne- ja viestintäministeriö maksoi Kaarina Hazardin kännykkävideoista 50 000 euroa – kymmenestä videosta julkaistiin vain neljä

Politiikka

Liikenne- ja viestintäministeriö maksoi Kaarina Hazardin kännykkävideoista 50 000 euroa – kymmenestä videosta

Ilta-Sanomat

Liikenne- ja viestintäministeriön viestintäjohtaja Susanna Niinivaara, miksi jätitte neljä videota julkaisematta?

– Ilta-Sanomat kertoi sarjasta kärjellä, jossa toteutustapaa pidettiin huonona ja maksettua palkkiota liian suurena. Tämä aloitti melko ison keskustelun. Tein viestintäjohtajana päätöksen, että hengähdetään hieman ennen uusien jaksojen julkaisemista.– Sellaista sopivaa hetkeä en kevään ja kesän aikana löytänyt ja päädyin siihen, että riskit uudelle negatiiviselle keskustelulle ministeriötä ja sarjan tekijöitä kohtaan olivat suuremmat kuin se, viestintätuote levittäisi tietoa ja hyvää mieltä infrastruktuurista. Päädyin siihen, että käytämme videoita ministeriön sisäisessä viestinnässä.

Ymmärrätkö niitä, joiden mielestä julkisia rahoja käytettiin projektissa vastuuttomalla tavalla?

– Kaikilla on oikeus kritiikkiinsä. Toki tiesimme, että tämä on tavanomaisesta viranomaisviestinnästä poikkeava tapa kertoa infrasta, harvoinpa siihen rakkaus liitetään, mutta katsoimme, että tämä sopi uudenlaiseen kansalaisviestintään. Mikko Roiha ja Kaarina Hazard olivat silloin olleet myös tekemässä Ylen näyttämää Myrskyn jälkeen -sarjaa, joka sai varsin hyvän vastaanoton.yleisölle julkaistiin vain neljä kännykkävideota, jotka tunnetaan nimillä Porin satama, Kävely ja pyöräily, Valtatie 4 – Tirri-Tikkakoski ja Saimaan kanava.

Mitkä kuusi osaa jäivät julkaisematta?