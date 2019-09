Näin puoluejohtajat puuttuisivat vauvakatoon: Orpo, Ohisalo ja Henriksson samoilla linjoilla – Halla-aho vastustaa ”halpatyömarkkinoiden avaamista”

Politiikka

Näin puoluejohtajat puuttuisivat vauvakatoon: Orpo, Ohisalo ja Henriksson samoilla linjoilla – Halla-aho vastu

Halla-aho

kysyi hallituspuolueiden puheenjohtajilta sekä suurimpien oppositiopuolueiden puheenjohtajilta, miten Suomea riivaavaan vauvakatoon tulisi puuttua.Hallituksessa istuvat vihreät ja Rkp ovat oppositiossa olevan kokoomuksen kanssa samaa mieltä siitä, että Suomen tulisi kiihdyttää työperäistä maahanmuuttoa.– Kestävyyden turvaamiseksi tarvitsemme lisää työperäistä maahanmuuttoa. Meidän on myös onnistuttava houkuttelemaan paremmin ulkomaalaiset opiskelijat jäämään Suomeen opintojensa jälkeen. Näihin molempiin asioihin hallitus on päättänyt tarttua. Työperäistä maahanmuuttoa vauhditetaan ja opiskelijoiden oleskelulupakäytäntöjä tehdään helpommaksi, sisäministeri, vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo https://www.is.fi/haku/?query=maria+ohisalo sanoo.Oikeusministeri, Rkp:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson https://www.is.fi/haku/?query=anna-maja+henriksson katsoo, että suurten ikäluokkien eläköityminen näkyy jo nyt siinä, että yrittäjillä on vaikeuksia löytää työntekijöitä.– Siksi ulkomaisen työvoiman saatavuutta tullaan helpottamaan erityisesti prosessien osalta. Työvoiman rekrytoinnin tulee olla nopeaa ja sujuvaa. Vastaavasti on tärkeää, että ne osaajat, jotka meillä maassamme on, työllistyvät hyvin Suomessa. Meidän täytyy kannustaa nuoria osaajia jäämään Suomeen.Myös kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo https://www.is.fi/haku/?query=petteri+orpo mainitsee yhtenä konstina huoltosuhteen korjaamiseksi työperäisen maahanmuuton, mutta perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho https://www.is.fi/haku/?query=jussi+halla-aho ei keinolle lämpene.– Suomi kuuluu puolen miljardin ihmisen EU/ETA-alueeseen, josta pääsee mihin tahansa töihin ilman minkäänlaista lupaharkintaa, erilaiset asiantuntijat pääsevät tällä hetkellä Suomeen varsin joustavasti. Ruotsin esimerkki osoittaa, ettei halpatyömarkkinoiden avaaminen kolmansien maiden kansalaisille auta julkisen talouden tasapainon saavuttamisessa, vaan se pahentaa tilannetta, Halla-aho sanoo.on sanonut, että Suomi voisi kulkea Japanin tietä: väki vähenee ja ikääntyy.– Suomessa voi aivan hyvin olla tulevaisuudessa paljon pienempikin väestö, Halla-aho sanoi https://yle.fi/uutiset/3-10209953 Ylelle toukokuussa 2018.

Jussi Halla-aho, ovatko huolet matalasta syntyvyydestä liioiteltuja?

– Suomessa on pienempi väestö tulevaisuudessa, koska syntyvyys laskee hyvin dramaattisesti. Ilmapiiri ei ole kovin lapsimyönteinen, pikemminkin lietsotaan sellaista ajattelua, että lasten hankkimatta jättäminen on jonkinlainen vastuullinen valinta, ehkä ilmastopaniikin lietsonta heijastuu myös siihen, ovatko ihmiset halukkaita perustamaan perheitä.

Pitääkö mielestäsi vain hyväksyä lähtökohdaksi se, että ikäluokat ovat jatkossa pienempiä?

Kristillisdemokraatit

