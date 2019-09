Politiikka

Hallituksen selvityslistalla yllättävä työllisyys­lääke – kielteisen päätöksen saaneille oleskelu­lupa työn pe

Pääministeri

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Turvapaikkapolitiikkaa

Antti Rinteen https://www.is.fi/haku/?query=antti+rinteen (sd) hallituksen tavoitteena on synnyttää hallituskauden loppuun mennessä ”60 000 päätösperäistä työpaikkaa”.Yhtenä työllisyyskonstina hallitus selvittää, miten kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet voivat saada nykyistä joustavammin oleskeluluvan työn perusteella.Rinne herätti https://www.uusisuomi.fi/uutiset/antti-rinteen-toihin-ja-akkia-heitto-hammastytti-muut-puolueet-romuttaa-koko-jarjestelman/63fd642e-7620-3f46-a327-803850f49991 huomiota eduskuntavaalien kynnyksellä Ylen tentissä sanomalla, että turvapaikanhakijat, joita ei voida palauttaa takaisin kotimaahansa, tulisi laittaa ”töihin ja äkkiä”.IS:n tietojen mukaan kirjaus tuli hallitusohjelmaan kuitenkin keskustan vaatimuksesta.Keskustassa havahduttiin https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/201709292200426706 pohtimaan asiaa Kyyjärven tapauksen myötä; kielteisen turvapaikkapäätöksen saanut afganistanilainen perheenisä oli saanut betonitehtaalta vakituisen työpaikan, mutta poliisi haki https://yle.fi/uutiset/3-9817863 miehen käännytettäväksi. Myöhemmin poliisi kertoi vapauttaneensa isän ja lapsen.käsitellyttä työryhmää hallitusneuvotteluissa johtanut Markus Lohi https://www.is.fi/haku/?query=markus+lohi (kesk) sanoo, että ”jos Suomessa on työvoimapula, ei ketään, jolla on täällä työsuhde, kannata tietenkään laittaa maasta pois”.– Sillä täsmennyksellä, että (oleskelulupa) vain niille, jotka ovat jo työllistyneet avoimilla työmarkkinoille normaaleilla ehdoilla turvapaikkaprosessin aikana. Emme halua luoda ohituskaistaa työluville. Siksi tarkka valmistelu on tarpeen, Lohi kommentoi.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr), nakertaako se turvapaikkajärjestelmän uskottavuutta, jos kielteisen päätöksen jälkeen voi saada oleskeluluvan työn perusteella?

– Ei ole tarkoitus luoda mitään kiertoväylää, on kaikkien etu, että jos on kotiuduttu, tänne voidaan jäädä. Kun on kuullut esimerkiksi yrittäjiltä, miten heille on työllistynyt paljon ihmisiä, jotka ovat saaneet jossakin kohtaa kielteisen päätöksen, mutta ovat oppineet kieltä ja tulleet veronmaksajiksi ja luoneet ympärilleen sosiaalisia yhteisöjä, niin lienee tarkoituksenmukaista miettiä, voivatko nämä ihmiset saada oleskeluluvan tai työluvan työn perusteella. Tämä asia on selvityksessä, hallituksella on iso tavoite työllisyysasteen nostamisesta 75:een prosenttiin.

Eli tätäkin kautta syntyvät työpaikat voisivat olla osa hallituksen 60 000 työpaikan tavoitetta?

– Ihan jokainen uusi työllistyvä ihminen on osa sitä kokonaisuutta, siihen pyritään, että mahdollisimman moni ihminen tässä yhteiskunnassa, joka töihin pystyy, pääsisi töihin.– Yhtenä keskusteluna eri jäsenvaltioiden sisäministerien kanssa on ollut se, miten mietitään erilaisia laillisia reittejä Eurooppaan. Voi olla, että ei olla oikeutettuja turvapaikkaan, mutta silti haluaisi tulla töihin Eurooppaan ja kun miettii, miten eurooppalaisten valtioiden syntyvyys on laskussa ja väestö ikääntyy, niin työntekijöille on tarvetta ja erilaisia vaihtoehtoja mietitään.