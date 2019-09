Politiikka

Sydänleikkauksessa ollut puhemies Matti Vanhanen: ”Elän jo arkielämää ja kävelen useita kertoja päivässä”

Vanhasen läppä vaihdettiin ja lisäksi tehtiin toimenpide, jonka on tarkoitus ehkäistä rytmihäiriöitä.

Eduskunnan

Vanhasella