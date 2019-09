Politiikka

Ex-kansanedustaja Marja Tiuralle kuluva vuosi on ollut elämän rankin – ”Se on ollut massiivinen suru”

Tunnelma

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Joka aamu kello 8





Marja Tiura





Se on ollut massiivinen suru, elämäni rankin asia ja vuosi.

Kesä meni lomaillessa.

Työ pitää liikkeessä.





Jouduin kantamaan aikamoisen taakan. Lopulta todettiin, etten ole syyllistynyt mihinkään väärään.

Äitiys





Kurkistamme