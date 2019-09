Politiikka

New Yorkin ilmastokokouksessa puhunut presidentti Niinistö: Suomi haluaa johtaa esimerkin voimalla

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006226693.html

Maailmanlaajuinen siirtyminen hiilineutraaliuteen tarkoittaa yhteiskuntien kokonaisvaltaista muutosta, Suomen tasavallan presidentti Sauli Niinistö sanoi puheessaan maanantaina YK:n ilmastohuippukokouksessa New Yorkissa.– Puolinaiset toimet eivät riitä. Meidän on saatava kaikki poliittiset toimemme saumattomasti tehokkaiden ilmastotekojen tueksi.Presidentti Niinistön mukaan tiede on kiistatta osoittanut tarpeen kiireellisille ilmastotoimille. Nuoren sukupolven esittämät vaatimukset ovat yksiselitteisiä.– Oli ensiarvoisen tärkeää, että meille järjestyi tilaisuus kuulla heidän ääntään tämän huippukokouksen aluksi. Jos me epäonnistumme, heidän tulevaisuutensa on vaakalaudalla.Niinistö muistutti, että Suomen nykyiset kansalliset ilmastotavoitteet ovat maailman kunnianhimoisimpia. Hallitus on sitoutunut saavuttamaan hiilineutraaliuden vuoteen 2035 mennessä. Sen jälkeen Suomi aikoo ensimmäisenä teollisena taloutena muuttua hiilinegatiiviseksi.Presidentti myöntää, että rima on asetettu erittäin korkealle ja tehtävä on vaativa. Suomi haluaa kuitenkin johtaa esimerkin voimalla.– Siinä tavoitteiden asettaminen ei riitä. Ratkaisevaa on tulosten saavuttaminen.Tavoitteeseen pääsemiseksi Suomen pitää presidentin mukaan nopeuttaa päästöjen vähentämistahtia. Samalla on vahvistettava hiilinieluja. Tähän tarvittava teknologia ja innovaatiot ovat jo olemassa.Niinistö toi esille myös valtionvarainministerien ilmastokoalition, jonka puheenjohtajina Suomi ja Chile toimivat. Hänestä ilmastotoimiin tarvitaan kaikkia valtiovarainministeriöiden hallussa olevia työkaluja – verotusta ja budjetointia, julkisia investointeja ja hankintoja.– Tämä maailmanlaajuinen aloite ei ole pelkkää puhetta epämääräisistä tavoitteista. Helsingin periaatteilla mobilisoidaan konkreettisia tekoja. Koalitioon kuuluu jo 40 sen tavoitteisiin sitoutunutta jäsentä. Uudet jäsenet ovat tervetulleita liittymään mukaan.