Päivi Räsänen toisti eduskunnassa rikostutkintaan johtaneen kannanottonsa ja luki Raamattua: ”Minä en tässä peräänny”

Politiikka

Päivi Räsänen toisti eduskunnassa rikostutkintaan johtaneen kannanottonsa ja luki Raamattua: ”Minä en tässä pe

Eduskunnan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Räsänen

https://twitter.com/PaiviRasanen/status/1140693636176384011

toinen varapuhemies Juho Eerola https://www.is.fi/haku/?query=juho+eerola (ps) toruu kristillisdemokraattien eduskuntaryhmän puheenjohtajaa Päivi Räsästä https://www.is.fi/haku/?query=paivi+rasasta Raamatun käyttämisestä havaintovälineenä eduskunnan täysistunnossa.Räsänen esitteli perjantaina puhujapöntössä Raamattua korostaakseen eduskunnalle näkemystään siitä, että kirkkolaissa linjataan jatkossakin, että Suomen evankelis-luterilainen kirkko tunnustaa Raamattuun perustuvaa kristillistä uskoa.– Muistutan edustajia siitä, että havaintovälineet puhujapöntössä ovat kiellettyjä, Eerola ohjeisti Räsäsen puheenvuoron jälkeen.Eerola tähdentää IS:lle, että havainto- ja tukivälineiden tuominen puhujanpönttöön on yksiselitteisesti kiellettyä.– Eräällä edustajalla oli aikoinaan sotilaspassi, jota hän siellä heilutti ja Raamattu on ollut ilmeisesti joskus aikaisemminkin, aina siihen on puututtu. Kokeneellekin edustajalle saattaa käydä lipsauksia, uskon, että Räsänen muistaa tämän tästä edespäin.Räsänen sanoo IS:lle, ettei kyse ollut havaintomateriaalista vaan tukiaineistosta.– Kyllähän muistiinpanoja on voinut ottaa puhujankorokkeelle mukaan, sinne voi ottaa esimerkiksi iPadin, josta myös löytyy Raamattu. Kyllä sinne voi ottaa kirjankin, josta esimerkiksi lukee jonkin sitaatin. Toki kunnioitan puhemiehen linjausta, pitää puhua tästä Eerolan kanssa.nosti puheenvuorossaan esiin rikostutkinnan, jonka kohteena hän itse on. Räsästä epäillään kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.Taustalla on Räsäsen tviitti, jossa Räsänen ihmetteli, miten evankelis-luterilainen kirkko voi olla ”Setan Helsinki Pride 2019 -tapahtuman virallinen partneri”.– Miten kirkon oppiperusta, Raamattu, sopii yhteen sen kanssa, että häpeä ja synti nostetaan ylpeyden aiheeksi? Räsänen kysyi tviitissään, johon oli liitetty myös Raamatun kohta, jossa käsitellään homoseksuaalisuutta.Räsänen kertoi eduskunnassa puuttuneensa asiaan Riihimäen seurakunnan kirkkovaltuutettuna ja lisäsi, että kirkon toiminta oli hänen mielestään ristiriidassa Raamatun opetuksen kanssa. Tämän jälkeen Räsänen luki muille edustajille ääneen Raamattua.– Sen tähden Jumala on heidät heidän sydämensä himoissa hyljännyt saastaisuuteen, häpäisemään itse omat ruumiinsa, nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin Luojaa, joka on ylistetty iankaikkisesti, amen. Sen tähden Jumala on hyljännyt heidät häpeällisiin himoihin; sillä heidän naispuolensa ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnonvastaiseen; samoin miespuoletkin, luopuen luonnollisesta yhteydestä naispuolen kanssa ovat kiimoissaan syttyneet toisiinsa ja harjoittaneet, miespuolet miespuolten kanssa, riettautta ja villiintymisestään saaneet itseensä sen palkan, mikä saada piti, Räsänen siteerasi.

Päivi Räsänen, oliko perusteltua toistaa eduskunnassa kannanotto, jonka tiimoilta sinua epäillään kiihottamisesta kansanryhmää vastaan?

– Halusin osoittaa sen, että minä en tässä peräänny, olivat seuraamukset mitkä tahansa. Raamattu on elämäni ylin auktoriteetti, ajattelen, että se on Jumalan sanaa. Ajattelen, että Jumalaa on toteltava enemmän kuin ihmistä. Raamattu ei ole miltään osin kielletty kirja eivätkä näkemykset, mitä siellä lukee, ole sellaisia, joita pitäisi sensuroida tai kieltää. Olen edelleen sitä mieltä, että en ole tviitissäni syyllistynyt lain rikkomiseen, olen huolestunut siitä, että tutkinta on ylipäänsä käynnistetty. Esimerkiksi aktiivikristittyjen kannalta on tosi tärkeä viesti, että on täysin luvallista siteerata Raamattua. Moni on puhunut, että pitää asettaa sanansa varovasti, ettei käynnisty mitään tutkintaa. Se ei ole uskonnonvapautta, me olemme Kiinassa, jossa uskonnonvapaus on rajattu, jos tähän mennään.

Allekirjoitatko Raamatun viestin homoseksuaalisuudesta kirjaimellisesti? Ymmärrätkö niitä, jotka pitävät kantojasi fundamentalistisina?





Kiihottamisesta