Politiikka

”Onko Rinne päättänyt, että hän voi ottaa brexitin omiin käsiinsä?” – pää­ministerin brexit-puheista vaaditaan

Eduskunnan

https://www.is.fi/haku/?query=arto+satonen

https://www.is.fi/haku/?query=sofia+vikman

https://www.is.fi/haku/?query=anne-mari+virolainen

https://www.is.fi/haku/?query=sinuhe+wallinheimo

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

"Kiusallista, että komissio joutuu korjaamaan pääministerin lausuntoja"