Politiikka

Oppositio suomii veronkiristyksiä – ”Myrkkyä duunarille, yrityksille ja teollisuudelle”

Juuri nyt

Miksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Orpo

https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000006242200.html

Perussuomalaiset