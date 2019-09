Politiikka

Antti Rinteen hallituksen budjetin loppusumma: 57,6 miljardia euroa

Hallituksen budjetti on kaksi miljardia euroa alijäämäinen.

Vuoden 2020 budjettiesityksen loppusumma on 57,6 miljardia euroa. Budjetti on kaksi miljardia euroa alijäämäinen.Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen perusrahoituksen hallitusohjelman mukaiset korotukset toteutetaan täysimääräisinä heti vuonna 2020.Hallitus lisää luonnonsuojelun määrärahoja ensi vuonna 100 miljoonalla eurolla, josta osa on pysyviä ja osa kertaluonteisia menoja.Vuonna 2020 osaamiseen ja koulutukseen satsataan kaikille koulutusasteille ulottuvalla 256 miljoonan euron kokonaisuudella.Hallitus lupaa lisätä palkkatuen käyttöä yksinkertaistamalla ja nopeuttamalla palkkatukiprosessia ja vähentämällä työnantajien byrokratiaa.