SUORA LÄHETYS JUURI NYT – IS SEURAA: Antti Rinteen hallitus paljastaa ensimmäisen budjettinsa

Päätapahtumat Näytä lisää( -5 kpl) Päätökset näyttävät syntyneen suhteellisen kivuttomasti. - Enemmän aikaa meni kopioiden ottamiseen kuin päätösten tekemiseen, Rinne vitsaili alkajaisiksi. Erityisellä mielenkiinnolla odotetaan tietoja hallituksen työllisyystoimista. Valtiovarainministeri Mika Lintilä arvioi aiemmin, että keskeisiä työllisyyskeinoja nähdään vasta ensi kevään kehysriihessä. Pääministeri Antti Rinne taas sanoi iltapäivällä, että budjettiesitykseen kirjataan karkeasti ottaen 25 työllisyystoimenpidettä. Rinteen mukaan toimenpiteitä käsitellään tarkemmin 9. lokakuuta pidettävässä hallituksen iltakoulussa, jossa on tarkoitus täsmentää, miten toimenpiteitä saadaan vuodenvaihteen jälkeen kokeiltua. Infotilaisuus ei ole vielä alkanut, mutta jotakin ensi vuoden budjetista jo tiedetään. Budjetin loppusumma on noin 57 miljardia euroa. Se on noin puolitoista miljardia enemmän kuin tänä vuonna. Velkaa budjettiin otetaan 2,3 miljardia eroa, mikä on noin miljardin enemmän kuin tänä vuonna. Hallitusohjelman mukaan pysyviä menoja lisätään hallituskauden aikana 1,2 miljardia euroa. Lisäksi hallitus laittaa kolme miljardia euroa kertaluonteisiin menoihin, joihin rahat otetaan pääosin valtionyhtiöiden myyntituloista. Ensi vuodelle tästä käytetään noin miljardi euroa.