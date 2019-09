Hallituksen sisältä erilaisia viestejä Al-Holin suomalaisista: Rinne puhuu terrorismirikosepäilyistä, Haaviston mukaan syytteistä ei ole tietoa

Politiikka

Hallituksen sisältä erilaisia viestejä Al-Holin suomalaisista: Rinne puhuu terrorismirikosepäilyistä, Haavisto

Hallituksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

sisältä tulee erilaisia viestejä Al-Holin leirillä olevista suomalaisista.Ulkoministeri Pekka Haaviston https://www.is.fi/haku/?query=pekka+haaviston (vihr) mukaan Suomella ei ole tiedossa, että Al-Holin leirillä olevien Isis-taistelijoiden suomalaisia perheenjäseniä vastaan olisi käynnissä oikeudellisia prosesseja.– Perheenjäsenten osalta meidän tiedossa ei ole, että kenenkään kohdalla olisi käynnistetty tai oltaisiin käynnistämässä oikeudenkäyntiä ainakaan tässä tilanteessa. Meillä ei ole myöskään tiedossa, että näihin naisiin kohdistuvia syytteitä tai muita prosesseja olisi käynnissä, Haavisto sanoo.Haaviston lausunto poikkeaa pääministeri Antti Rinteen https://www.is.fi/haku/?query=antti+rinteen (sd) kahden kuukauden takaisista kommenteista, joiden mukaan olisi todennäköistä, että Syyrian al-Holin leirillä olevat Suomen kansalaiset olisivat epäiltyinä rikoksista.– He ovat internointileirillä, josta ei ole vapaata pääsyä pois. Meille epävirallisen kurdihallinnon edustajat ovat ilmoittaneet, että leirillä olevia aikuisia ihmisiä useimmiten epäillään tai heidän syyllisyyttään selvitetään, Rinne kommentoi.– Mutta todennäköistä on että ovat, koska he ovat ilmoittaneet, että kaikki aikuiset tuolla leirillä ovat jollakin tavalla tutkinnan kohteena, Rinne sanoi.Rinne toisti Ilta-Sanomille eduskunnassa perjantaina, että osaa leirillä olevista ”ilmeisesti epäillään terrorismiin liittyvistä asioista”.– Se muuttaa sen luonteen, miten tähän voi suhtautua. Meillä on menossa erilaisia prosesseja tämän asian suhteen, tämän enempää en voi valitettavasti asiaa avata.

Onko siellä rikosprosesseja käynnissä?

Al-Holilla

Haaviston