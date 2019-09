Antti Rinne kommentoi Postia ja hoiva-alojen palkkoja: ”Pääministeri voi sanoa, että naisten palkat on pienet ja niitä pitää korjata”

Politiikka

Antti Rinne kommentoi Postia ja hoiva-alojen palkkoja: ”Pääministeri voi sanoa, että naisten palkat on pienet

Pääministeri

Ex-työmarkkinajohtaja

Antti Rinne https://www.is.fi/haku/?query=antti+rinne (sd) ei omien sanojensa mukaan ole puuttunut työmarkkinapöytien kysymyksiin.Rinne väläytti aamun Helsingin Sanomissa https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006234494.html ratkaisua Postin palkkakiistaan.HS kertoi, että Postin kiistassa kyse ei ole vain 700 työntekijän mahdollisista palkanalennuksista, vaan palkanalennuksia suunnitellaan 8 000 työntekijälle.Rinteen mukaan ratkaisu voisi löytyä esimerkiksi maksamalla kertakorvaus Postin työntekijöille.Pääministeri Rinne kiistää IS:lle ottaneensa kantaa Postin palkkakiistaan.– Sinällään en ottanut kantaa Postin palkkakiistaan. Yritän löytää ratkaisua, tai toivon, että omistajaohjausministeri löytää ratkaisun siihen, Rinne vastasi.Rinne puolusti jo viime viikolla Postin työntekijöitä.Omistajaohjausministeri Sirpa Paatero https://www.is.fi/haku/?query=sirpa+paatero (sd) sopi Postin hallituksen kanssa siitä, että Posti ottaa aikalisän 700 työntekijänsä palkkakiistassa. Työntekijät oli tarkoitus siirtää Teollisuusliiton sopimukseen, mikä tarkoittaisi 30–50 prosenttia pienempiä peruspalkkoja.Rinne sanoi viime viikolla IS:lle https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006227359.html , että Postin työntekijöiden palkkojen alentaminen ei käy.– Ei käy, Rinne toisti.Rinne on pääministerinä Postin työmarkkinakiistan lisäksi ottanut kantaa myös hoiva-alojen palkkoihin.Tehy on kertonut tavoitteekseen saada muita 1,8 prosenttia suuremmat palkankorotukset.Tämän kuun alussa STT:n haastattelussa Rinne sanoi ymmärtävänsä https://www.is.fi/politiikka/art-2000006223782.html naisvaltaisten alojen palkkavaatimuksia.Rinne kiistää IS:lle ottaneensa kantaa myöskään hoiva-alojen palkkakysymykseen.– Olen todennut, että ymmärrän naisvaltaisten alojen tilanteen, jossa on pieniä palkkoja ja joissa on ollut epäoikeudenmukaiset lomarahaleikkaukset. Ne asiat pitää hoitaa kuntoon,

Vuonna 2016 tehtiin kikyä, muistelitte Sari Sairaanhoitajaa ja sanoitte, että kun poliitikko puuttuu työmarkkinoihin, syntyy sutta ja sekundaa. Mitä mieltä olette nyt?

– Samaa mieltä. Ei kannata puuttua asioihin. Kannattaa olla mieltä.

Jos pääministeri on jotain mieltä, eikö se ole puuttumista ja suunnan näyttämistä?

– Jos pääministeri ei voi sanoa – että on epäoikeudenmukaista, että naisten palkat ovat pieniä ja ne ovat kehittyneet väärin – on kummallista puhetta. Pääministeri voi sanoa, että naisten palkat on pienet ja niitä pitää korjata, Rinne vastasi.IS haastatteli Rinnettä Kuntamarkkinoiden puheenjohtajapaneelin jälkeen.