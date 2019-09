Osmo Soininvaara: Kulmunin asenne perussuomalaisiin lisää keskustan valtaa – ”Pitää pistoolia hallituksen ohimolla”

Politiikka

Osmo Soininvaara: Kulmunin asenne perussuomalaisiin lisää keskustan valtaa – ”Pitää pistoolia hallituksen ohim

https://twitter.com/OsmoSoininvaara/status/1170596830893264896

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://twitter.com/OsmoSoininvaara/status/1170361419356938241

Kulmunin edeltäjä