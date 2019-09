Politiikka

Sipilä selitti jäähyväispuheensa uskonnollista viittausta: ”Halusin kiittää hiljaista ihmistä”

Keskustan

Keskustan

puheenjohtajan tehtävän lauantaina jättävä Juha Sipilä https://www.is.fi/haku/?query=juha+sipila kiitti jäähyväispuheensa lopuksi toritapahtumien esirukoilijoita ja kertoi siirtyvänsä seuraavaksi torin laidalle rukoilijoiden seuraksi.Sipilä kertoi puheensa jälkeen medialle, että hän halusi kiittää ”hiljaista ihmistä, joka ei ole aktiivisten keskustelijoiden joukossa, vaan siellä torien laidalla”.– Yhteinen havainto koko puoluejohdolta on se, että torilla on ollut joka ikisessä tilaisuudessa vähintään yksi ihminen, joka on tullut kertomaan sen viestin, minkä tuossa kerroin.Sipilä oli puheensa jälkeen silmin nähden huojentuneen oloinen. Sipilä vahvisti tulkinnan oikeaksi.– Se oli viimeinen puhe keskustan puheenjohtajana, ja totta kai, kun yksi tehtävä on takana, niin helpotustakin tulee harteille.Sipilä myönsi, että pääministerinä ja keskustan puheenjohtajana jaksaminen oli ajoittain kovilla.– Se näkyi varmaan otsarypyissä ja harventuneessa ja harmaantuneessa tukassa.kannatus on Sipilän poistuessa historiallisen alhaalla – torstaina julkaistussa Ylen gallupissa keskustan kannatus oli vain 11,6 prosenttia.Keskustan kannatus oli Sipilän aikakaudella korkeimmillaan vuoden 2015 eduskuntavaalien alla, esimerkiksi joulukuussa 2014 keskustan kannatus oli Ylen mittauksessa 26,7 prosenttia.

Miltä tuntuu jättää keskusta näin kurjassa jamassa?

– Kyllä tästä vielä noustaan.

Puheesi ei pitänyt sisällään analyysia romahduksen syistä?

Sipilä

Tällä

– Tämä oli puoluekokouksen avajaispuhe, niihin palataan myöhemmin.aikoo toimia jatkossa rivikansanedustajana sekä ulkoasiainvaliokunnan jäsenenä. Täysin taka-alalle hän ei aio poistua.– Ei kai tässä kenenkään odoteta olevan hiljaa.Sipilä kiritti Kouvolassa Antti Rinteen https://www.is.fi/haku/?query=antti+rinteen (sd) hallitusta miettimään hallitusohjelman ulkopuolisiakin keinoja, jotta tavoite 60 000 lisätyöllisestä toteutuu.– Nyt alkaa olla kiire, koska alussa pitää tehdä ne päätökset.viikolla on kohistu Postin toimitusjohtajan Heikki Malisen https://www.is.fi/haku/?query= miljoonatienesteistä. Sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman https://www.is.fi/haku/?query= (sd) syytti Ylen A-talkissa torstaina ansioiden rakettimaisesta noususta Sipilän hallitusta, joka linjasi https://vnk.fi/documents/10616/356365/Periaatep%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s_2016_korjattu.pdf/c24f66ca-ffbe-4fe9-a0da-b7b6a1205b9f/Periaatep%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s_2016_korjattu.pdf 2016, että Posti rinnastetaan pörssiyhtiöihin. Tähän linjaukseen on vedonnut https://www.posti.com/media/mediauutiset/2019/postin-hallituksen-puheenjohtaja-markku-pohjola/#_ga=2.243243590.57741633.1567752746-2124191731.1567752746 myös Postin hallituksen puheenjohtaja Markku Pohjola https://www.is.fi/haku/?query= Yllättäen hallituksessaan omistajaohjausasioista vastannut Sipilä antoi Kouvolassa ymmärtää, ettei Postia ole koskaan rinnastettu pörssiyhtiöihin.– Posti on ollut koko ajan hyvin vaikeassa tilanteessa laskevien kirjemäärien kanssa ja kovassa kansainvälisessä kilpailussa. Mitä omistajaohjaukseen tulee, niin me kiristimme johdon palkkauksen ehtoja.

Pitäisikö ehtoja kiristää edelleen?

– On parempi, että en lähde siihen keskusteluun mukaan, mutta kyllä nuo palkkiot ovat aika kohtuuttomia olleet, Sipilä kommentoi.