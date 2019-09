Politiikka

Kommentti: Kulmuni jyrää kovaa ja korkealta – Kaikkonen vaarassa jäädä Ajankohtaiseksi Kakkoseksi

Erityisesti Kaikkosta liputtavien naisten peliliike on kulisseissa aiheuttanut pahaa verta. Siskojen katsotaan hylänneen puheenjohtajaksi mielivän siskon.

Kaikkosen puheessa huomio kiinnittyi seppokääriäismäiseen avainsanojen toisteluun.