Rinne Ylellä: Keskustan puheen­johtaja­valinta selkeyttää tilannetta hallituksessa

”Johtaja talossa” on hallituksenkin etu, arvioi pääministeri Antti Rinne.

”Johtaja talossa” on hallituksenkin etu

puheilla voi olla suuri merkitys keskustan puheenjohtajavaalin lopputulokselle, arvioi pääministeri Antti Rinne (sd) Ylen Ykkösaamussa. Rinteen mukaan hallituskumppani keskustan tapauksessa näyttää siltä, että ehdokkaat voivat vielä viime hetkillä tehdä paljonkin vaikuttaakseen äänestäjien päätökseen.Keskusta valitsee tänään uuden puheenjohtajan ylimääräisessä puoluekokouksessa Kouvolassa. Ehdolla ovat puolustusministeri Antti Kaikkonen ja elinkeinoministeri Katri Kulmuni.Rinteen mukaan ehdokkaiden on nyt tavattava ihmisiä, hymyiltävä ja juteltava sekä "annettava vinkkiä" omista mielipiteistään.Rinne uskoo, että uuden puheenjohtajan valitseminen selkiyttää myös hallituksen tilannetta.– Ainahan se on niin, että kun on johtaja talossa, asiat ovat selkeämpiä, hän totesi haastattelussa.Kysymykseen siitä, onko keskustaministereille ollut vaikeaa purkaa edellisen hallituksen päätöksiä, Rinne vastasi hallitusohjelman olevan yhteisesti sovittu ja kaikkien osapuolten hyväksymä. Pääministeri ei ainakaan ole huomannut, että keskustaministereille hallitusohjelman toteuttaminen olisi ollut erityisen vaikeaa.Rinteen mukaan esimerkiksi metsäpolitiikan aiheuttamat jännitteet oli tunnistettu jo etukäteen. Hän kertoi pyytäneensä ministereitä miettimään, onko asiat parempi ratkaista hallituksen sisällä vai käydä keskustelua julkisesti.– Minua ei ole kovin paljon haitannut julkinen keskustelukaan, hän huomautti.