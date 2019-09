Politiikka

Kommentti: Keskusta on kadoksissa – ja Kulmuni tai Kaikkonen kohta liemessä

Oli selvä, että nykyaikana joku hukkaisi keskustan. Juha Sipilä vain sattui olemaan se, jolle näin kävi.

Kehäpäätelmien kehäpäätelmä, virheiden virhe

Keskusta sai kunnon hinnan hallitukseen tulosta, mutta nyt se maksaa sen takaisin.

Perussuomalaiset ratkaisee keskustan tulevaisuuden

Hyvä hinta hallitukseen menosta, mutta maksun aika