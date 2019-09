IS seuraa: Kaikkonen vai Kulmuni? Keskustan uusi puheenjohtaja valitaan – suora lähetys kello 10.20

Millaisia näkemyseroja puheenjohtajaehdokkailla oikein on? IS esitti Kulmunille ja Kaikkoselle 12 visaista kysymystä. Lue, mitä he tekisivät, jos voittaisivat Lotossa ja millainen on heidän mielestään äärikepulainen.

Lue lisää: IS kysyi Kaikkoselta ja Kulmunilta 12 kysymystä - yhteen ei kumpikaan osannut vastata, osaisitko sinä?