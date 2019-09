Paateron luuta lakaisi: Kanerva, Vistbacka, Puumala ja Urpilainen ulos Veikkauksen hallituksesta – ”Olen kokenut kaikkea, mutta en tällaista”

Politiikka

Paateron luuta lakaisi: Kanerva, Vistbacka, Puumala ja Urpilainen ulos Veikkauksen hallituksesta – ”Olen koken

Omistajaohjausministeri ei siis antanut etukäteen viitteitä siitä, että hän tulisi luutimaan poliitikkojäsenet pois hallituksesta?

– Ei, ei, ei.Veikkauksen vanha hallitus kokoontui edellisen kerran toissapäivänä. Kokouksessa hyväksyttiin seitsemän kohdan ohjelma, joka esiteltiin torstaina Veikkauksen hallituksen puheenjohtajan Olli-Pekka Kallasvuon https://www.is.fi/haku/?query=olli-pekka+kallasvuon johdolla.– Silloin (tiistaina) sovittiin, että seuraava kokous olisi 12.9. kello 8 puhelinkokouksena.

Se olikin sitten kiitos ja näkemiin?

